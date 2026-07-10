Crecen un 17 % las entradas ilegales en la UE por estrecho de Gibraltar de enero a junio

Cracovia (Polonia), 10 jul (EFE).- Las entradas ilegales de migrantes en la Unión Europea (UE) en el Mediterráneo Occidental, en la región del Estrecho de Gibraltar, aumentaron, respecto a los primeros seis meses de 2025, un 17 %, hasta los 7.860 cruces, según Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.

De acuerdo con el informe sobre la primera mitad del año publicado este viernes por la agencia con sede en Varsovia, este aumento de cruces ilegales, impulsado por las salidas de migrantes desde Argelia, se dio en un contexto de reducción entradas irregulares en el territorio comunitario.

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Según Frontex, las entradas ilegales se redujeron un 37 % durante los primeros seis meses de 2026, con un total de 49.000 casos.

El informe de Frontex también indicó que la ruta de África Occidental (hacia las Islas Canarias) es la que experimentó el descenso más pronunciado de todas las regiones, con una caída del 67 % con respecto al mismo período de 2025 y un total de 3.714 detecciones.

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A pesar del descenso general, Frontex subrayó que la presión migratoria se mantiene actualmente concentrada en dos puntos clave: el Mediterráneo Oriental y el Central, que juntos acumulan el 60 % de todos los casos detectados en la UE.

En el Mediterráneo Oriental hubo 16.643 entradas intervenciones, lo que supone un descenso del 20 % respecto al primer semestre del año pasado.

Por su parte, el Mediterráneo Central fue testigo de 14.340 llegadas irregulares, una reducción del 52 %.

El resto de las rutas también mostraron una tendencia a la baja y, por ejemplo, en los Balcanes Occidentales se dieron 4.009 casos (descenso del 24 %), mientras que en la frontera terrestre oriental (limítrofe con Bielorrusia y Ucrania) hubo 2.633 casos entradas irregulares (un 39 % menos), y los intentos de cruce por el Canal de la Mancha cayeron un 44 % y contabilizaron 18.367 casos.

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Las nacionalidades de origen más frecuentes varían según la zona, según Frontex: en el Mediterráneo Oriental predominan la afgana, sudanesa y bangladesí, mientras que en el Mediterráneo Occidental, los principales flujos provienen de Argelia, Mali y Marruecos.

Este periodo ha estado marcado por la implementación del nuevo Pacto de Migración y Asilo, que introduce procesos de control estandarizados y recogida de datos biométricos en las fronteras externas.

Finalmente, en lo que va de año, se han registrado cerca de 1.300 muertes por naufragios en el Mediterráneo. EFE