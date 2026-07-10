Bruselas acusa a Meta de violar la ley europea digital con el diseño adictivo de Instagram y Facebook

La Comisión Europea ha acusado este viernes a Meta de desarrollar un diseño adictivo para sus redes sociales de Instagram y Facebook que viola la ley europea de servicios digitales (DSA, por sus siglas en inglés); e iniciar ahora un procedimiento que, de confirmar las sospechas preliminares expondrá a la tecnológica a una multa millonaria.

En concreto, Bruselas ha puesto el foco en funciones como el 'scroll' infinito, la reproducción automática, los 'push' de notificación y los sistemas de recomendación altamente personalizados de las plataformas.

"Proteger la salud física y mental de los europeos debe ser una prioridad para las plataformas de redes sociales y la DSA ofrece un marco claro para exigir responsabilidades a las plataformas por el diseño adictivo y los efectos de sus servicios", ha advertido en un comunicado la vicepresidenta de la Comisión Europea de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen.

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La comunicación de las conclusiones preliminares de la investigación abierta por Bruselas en mayo de 2024 abre ahora un periodo sin plazo fijo para que la compañía examine la documentación y presente sus alegaciones o eventuales correcciones. Si los servicios comunitarios concluyen el caso confirmando las ilegalidades, Meta se expondrá a una multa de hasta el 6% de la facturación anual de la compañía a nivel mundial.

NO EVALÚA RIESGOS NI TOMA MEDIDAS PARA REDUCIRLOS

En concreto, una de las claves de la acusación es la constatación por parte de los servicios comunitarios de que Meta "no evaluó adecuadamente los riesgos de su diseño adictivos para el bienestar físico y mental de los usuarios, incluidos menores y adultos vulnerables", y reprocha a la tecnológica que no tuviera en cuenta riesgos específicos de Facebook e Instagram por las recomendaciones altamente personalizadas, la reproducción automática y el 'scroll' infinito.

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"Estas características fomentan la necesidad del usuario de seguir desplazándose y activan el modo automático del cerebro, lo que contribuye a desarrollar hábitos poco saludables y un uso compulsivo", indica Bruselas para explicar los daños posibles derivados del diseño que investigan.

Además, Meta "ignoró" la información disponible sobre el tiempo que los menores pasan en Instagram o Facebook por la noche y cómo la optimización de sus diferentes formatos, como 'reels' e historias, podría conducir a un uso excesivo o compulsivo de los servicios.

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El otro elemento de preocupación seria para la Comisión tiene que ver con la falta de eficacia de las medidas de mitigación que Meta ofrece para tratar de contener los riesgos de sus redes sociales, por ejemplo por la complejidad del uso del "control parental" que hace que esta herramienta sólo sea efectiva si los padres o tutores tienen un nivel de conocimiento técnico suficiente para comprender correctamente su funcionamiento y activación.

Tampoco ve suficiente Bruselas las herramientas de Instagram y Facebook para controlar el tiempo de actividad por parte de los adolescentes, que pueden fácilmente ignorar el mecanismo y evitar la reducción y control del uso de las redes sociales.