Adecco busca más de 100 profesionales para trabajar en eventos deportivos en Asia y Latinoamérica

Adecco, la división del Grupo Adecco especializada en flexibilidad y talento, busca a más de 100 profesionales titulados para participar en un proyecto internacional vinculado a la cobertura en directo de competiciones deportivas que se celebrarán en Asia y Latinoamérica, según un comunicado.

"La oferta está dirigida a personas con pasión por el deporte, interés por la producción en directo y disponibilidad para incorporarse a un entorno dinámico y altamente exigente", expresaron desde la empresa dedicada a la gestión de recursos humanos y consultoría de talento.

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En función de su perfil y formación, los candidatos podrán incorporarse como operadores de datos deportivos, 'video replay operators' u operadores de emisión en directo. "Los perfiles seleccionados formarán parte de los equipos que hacen posible que una competición pueda seguirse en directo con información precisa, recursos visuales actualizados y soporte técnico durante la retransmisión", explicó el comunicado.

Los operadores de datos deportivos se encargarán de registrar en tiempo real jugadas, puntuaciones y estadísticas durante las competiciones. Además, deberán reportar la información mediante 'software' especializado, aprender el funcionamiento de diferentes disciplinas, como atletismo, natación, baloncesto, bádminton, judo o kárate, y garantizar la máxima precisión en la transmisión de datos en directo.

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Por su parte, los perfiles de 'video replay operator' revisarán acciones deportivas prácticamente en tiempo real, analizarán jugadas mediante herramientas de reproducción, manejarán sistemas de vídeo y software específico, como VMIX o herramientas similares, y colaborarán con el equipo técnico durante la retransmisión.

También se buscan operadores de emisión en directo, que se encargarán de gestionar gráficos durante la retransmisión, coordinarse con el equipo de televisión e insertar y retirar información gráfica durante los eventos en directo.

Para optar a estas posiciones será imprescindible contar con una titulación oficial finalizada, ya sea FP de Grado Medio, FP de Grado Superior o Grado Universitario, idealmente relacionada con el deporte o el mundo audiovisual. Además, disponibilidad para incorporarse alrededor del 24 de agosto para recibir formación y disponibilidad para viajar a Asia o Latinoamérica desde principios de septiembre hasta finales de octubre.

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También se requiere nivel de inglés alto y pasaporte en vigor. Asimismo, se valorarán especialmente los estudios o la experiencia en audiovisuales o edición de vídeo para determinados perfiles, los conocimientos de VMIX, la capacidad de trabajo bajo presión, la resolución de incidencias, el trabajo en equipo y la proactividad. Como contraprestación, se ofrece formación especializada antes del inicio del proyecto, vuelo y alojamiento gestionados por la empresa y dietas de 60 euros diarios durante toda la estancia en destino.