X enviará un mensaje directo al usuario que interactúe con una publicación que reciba una Nota de Comunidad

La red social X (antes Twitter) enviará un mensaje directo al usuario para alertarle de que una publicación con la que ha interactuado ha recibido una Nota de Comunidad.

Elon Musk ha tomado su cuenta en X para anunciar que próximamente estará disponible una nueva experiencia basada en el uso de mensajes directos para notificar al usuario que la publicación a la que dio me gusta, respondió o republicó ha recibido una Nota de Comunidad.

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El objetivo inicial de esta novedad es que los usuarios sean conscientes de que una publicación con la que han interactuado cuenta con información potencialmente falsa.

Actualmente, el sistema que tiene integrado X y que alerta a los usuarios sobre un contenido con el que interactuaron que ha recibido una Nota de Comunidad se basa en notificaciones que llegan al usuario a través de la aplicación de X o en su versión web.

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No obstante, las notificaciones solo se envían si se determina que una Nota de Comunidad es útil y ha estado visible durante 24 horas. De hecho, X también alerta a los autores de las publicaciones que reciben una Nota de Comunidad tras estar al menos seis horas activa.

Las Notas de Comunidad, introducidas originalmente como Birdwatch en 2020, se convirtieron en el sistema principal de revisión de contenido de X en 2022, un modelo que Meta adoptó después para sustituir a la verifiación de datos en sus redes sociales, como Facebook o Instagram.

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Según un estudio publicado por Nature Communications, el sistema de las Notas de la Comunidad pierde eficacia porque suele aparecer demasiado tarde para intervenir justo en la fase inicial de la difusión de una publicación con información falsa. La misma pieza apunta además que su efecto es significativamente más débil en las publicaciones de cuentas influyentes y en el contenido político