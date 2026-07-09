Ucrania dice que recibirá de EE.UU. "en los próximos días" misiles para sistema Patriot

Berlín, 9 jul (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo este jueves que su país recibirá "en los próximos días" misiles interceptores para los sistemas de defensa aérea Patriot procedentes de Estados Unidos.

"En los próximos días, recibiremos un envío de Estados Unidos", afirmó Zelenski en unas declaraciones recogidas por la agencia ucraniana Ukrinform en las que comentó los resultados de la cumbre de la OTAN en Ankara, a la que acudió el jefe de Estado ucraniano y en la que pudo reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump.

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"También tuve acuerdos con los europeos. No hay fechas todavía, pero habrá PAC-3 adicionales", abundó el mandatario ucraniano, que aludió a uno de los modelos de los misiles interceptores que usan los Patriot, utilizados por Kiev para defenderse de los sistemas balísticos con los que ataca Rusia a Ucrania.

En Ankara, Trump dijo que dejaría que Ucrania fabricara con ayuda estadounidense misiles para los sistemas Patriot.

"Ahora es muy importante que nuestros grupos técnicos, todos nuestros representantes de los distintos ministerios y los representantes del poder ejecutivo empiecen a trabajar en esto de inmediato para que podamos obtener las licencias lo antes posible y comenzar la producción en Ucrania", señaló Zelenski.

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El presidente ucraniano también dijo que, frente amenazas balísticas, su país trabaja en paralelo con ocho naciones europeas en el proyecto Freya.

"Tenemos entendido que hay ocho países que pueden ayudarnos a construir nuestro sistema, lo que beneficiará tanto a Ucrania como a toda Europa. Confío plenamente en el éxito de este proyecto", dijo Zelenski en alusión a una iniciativa que busca la fabricación de un sistema ucraniano comparable a los Patriot.

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"Si nuestros socios nos apoyan en los próximos días y semanas, si esto ocurre, supondrá una gran ayuda y un gran avance para el complejo industrial de defensa ucraniano", abundó. EFE