Shakira calienta motores con David Broncano para su residencia europea en Madrid: "Voy a tirar la casa por la ventana"

Siguiendo como una aficionada más todos los partidos del Mundial de Fútbol 2026, Shakira ha puesto el broche de oro a la temporada de 'La Revuelta' entrando en directo por videollamada este miércoles en el programa de David Broncano desde Boston, Estados Unidos. Una charla divertida en la que, a pesar de los problemas de conexión y de audio en algunos momentos, la artista colombiana ha mostrado su lado más cercano, ha bromeado con el presentador -imaginando cómo bailaría una de sus coreografías antes de invitarle a uno de sus shows- y, además de revelar cuáles son sus planes más inmediatos en cuanto acabe el torneo futbolístico, se ha sincerado sobre sus ganas de aterrizar en Madrid el próximo septiembre con su residencia europea de 12 conciertos que promete romper todos los récords.

Tras meses volcada en su gira 'Las mujeres ya no lloran Tour' por América del Sur y EEUU, la de Barranquilla ha desvelado que, después de cantar su éxito 'Dai dai' en la final de la Copa del Mundo que se disputará el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York, se tomará "un pequeño descanso" para centrarse en lo más importante de su vida, sus hijos Milan (13) y Sasha (11).

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"Ya los niños empiezan el colegio. El menor entra a sexto y Milan a octavo" ha revelado orgullosa, confirmando así que antes de arrancar su residencia historórica en la capital española pasará varias semanas en Miami disfrutando de su faceta de mamá.

También recargando pilas y cogiendo fuerzas para lo que se le avecina, 12 conciertos en Madrid -en un estadio construido especialmente para la ocasión que llevará su nombre- entre septiembre y octubre y que congregará en total a aproximadamente 600.000 personas. "Qué ganas de estar en Madrid, es una de las ciudades más increíbles de Europa en estos momentos", ha confesado, reconociendo que si fuese por ella "serían muchos más" los shows que ofrecería en nuestro país porque "va a ser una experiencia única". "Voy a tirar la casa por la ventana, voy a hacer todo lo posible para que sea alucinante y vengan de todas partes de Europa y que lo viva intensamente" ha prometido.

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