Jueves, 9 de julio de 2026 (07.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 9 jul (EFE).-

Teherán/Washington.- EE.UU. ha bombardeado de nuevo Irán en las últimas horas, tras el anuncio de ruptura de la tregua por parte de Donald Trump, y Teherán ha respondido lanzando ataques contra bases estadounidenses en los países vecinos.

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Mashad (Irán).- Irán entierra al asesinado líder supremo Alí Jameneí en la ciudad sagrada de Mashad tras cinco días de actos fúnebres en Teherán y Qom, y en varias ciudades de Irak, justo un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera por rota la tregua entre ambos países.

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Caracas/La Guaira.- La gestión de la emergencia por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela hace dos semanas se concentra en la remoción de escombros y la búsqueda de cuerpos en las zonas devastadas, tras concluir la fase de rescate inmediato, con más de 3.800 muertos y casi 17.000 personas alojadas en campamentos transitorios luego de perder sus viviendas.

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Caracas.- Los terremotos en Venezuela han reducido las previsiones independientes de crecimiento para este año y sacudido el proceso económico que comenzó tras la captura de Nicolás Maduro.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, comparece a petición propia en la Cámara Baja del Parlamento para informar de la cumbre de la OTAN en Ankara y del paquete de reformas adoptadas la semana pasada para impulsar la economía, aliviar la carga fiscal a las familias y modernizar el sistema de pensiones.

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El Cairo.- El ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Badr Abdelaty, se reúne hoy en la ciudad mediterránea egipcia de Al Alamein con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, en un momento en el que el presidente estadounidense, Donald Turmp, ha dado por acabada la tregua entre su país e Irán.

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Pune (India).- Al menos una persona ha perdido la vida y varios se encuentran atrapados tras un "alud" de basura que ha caído en un edificio aledaño en la ciudad de Pune.

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Provo (EE.UU.).- Continúan las audiencias preliminares sobre el asesinato de Charlie Kirk.

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Beirut.- Husein Farhat dice que ya no recuerda lo que significa sentarse tranquilo porque desde que abandonó su casa en el sur del Líbano ha encadenado varios desplazamientos, huyendo de los bombardeos israelíes, hasta acabar en una tienda de campaña instalada bajo las gradas del Estadio Ciudad Deportiva de Beirut.

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Buenos Aires.- El presidente argentino, Javier Milei, participa en la provincia de Tucumán del acto oficial por el 110 aniversario de la independencia del país.

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Bruselas.- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) debaten este jueves la propuesta de España de crear un nuevo mecanismo europeo para emitir deuda común hasta un máximo de 850.000 millones de euros al año con el fin de abaratar los costes de financiación para los países que participen del mismo y reforzar el peso del euro como divisa internacional.

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Bruselas.- El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo, ofrece declaraciones a su llegada a la reunión del Eurogrupo en Bruselas.

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Ulán Bator.- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, comienza una visita oficial a Mongolia, la primera de un mandatario surcoreano al país en 15 años.

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Bruselas.- El pleno del Parlamento Europeo vota la normativa que establecerá la base legal del euro digital, la divisa virtual con la que el bloque quiere ganar soberanía en los servicios de pago y reducir la dependencia de empresas extranjeras como Visa o Mastercard.

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La Habana.- Cinco años después del histórico estallido social del 11 de julio de 2021 (11J), Cuba vive protestas a diario que confirman que el pacto social se ha roto, lo que podría desencadenar sucesos similares pese a la creciente represión, coinciden en señalar a EFE disidentes cubanos.

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Pekín.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de junio de la inflación, que el mes anterior había crecido un 1,2 % interanual.

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París.- Chaumet, Chanel, Damiani, Van Cleef & Arpels y Messika presentan sus nuevas colecciones de joyería durante la semana de la moda de alta costura de París para la temporada del próximo otoño e invierno.

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Ciudad de Guatemala.- El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) y la Cámara de Turismo (Camtur) lanzan la feria Centroamérica Travel Market Guatemala 2026, una vitrina comercial diseñada para impulsar los negocios y la atracción de visitantes al país.

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Ciudad de Panamá.- La falta de control aduanero en las zonas francas y la debilidad de los intermediarios en la cadena de suministros, entre otros factores, alimentan en Centroamérica el comercio ilícito de una amplia variedad de productos, desde tabaco hasta agroquímicos, según un informe de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (Tracit, por sus siglas en inglés) presentado en Panamá.

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Seúl.- Activistas de la organización Solidaridad Coreana por la Paz, la Soberanía y la Reunificación (KPSSR) protestaron este jueves en Seúl en contra de la decisión del Gobierno de incorporarse a la red de seguridad de la OTAN.

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Taipéi.- Taiwán se alista para la llegada del tifón Bavi.

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Quito.- Investigadores de la Universidad Regional Amazónica Ikiam de Ecuador dan a conocer el hallazgo del primer dinosaurio registrado en la Cuenca Oriente del país andino, cuyos restos corresponden a un titanosaurio que vivió hace unos 67 millones de años.

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Tokio.- El colectivo artístico japonés teamLab, conocido por sus instalaciones inmersivas e inspiradas en la naturaleza, presenta a la prensa nuevas obras en su popular muestra Borderless, ubicada en Tokio.

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Nueva York (EE.UU.).- Diez años después de revolucionar los videojuegos para móviles con su propuesta de realidad aumentada, Pokémon GO celebra este miércoles en Nueva York un evento conmemorativo por su décimo aniversario.

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Foxborough (EE.UU.).- Partido de cuartos de final entre Francia y Marruecos este jueves en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts (Estados Unidos).

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Rabat.- Marruecos se vuelca en las calles tras el partido que ha enfrentado a su selección nacional con Francia en los cuartos de final del Mundial 2026.

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Los Ángeles (EE.UU.).- Entrenamiento de la selección española previo a su encuentro con Bélgica el viernes y rueda de prensa del seleccionador Luis de la Fuente

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Islamabad.- El arquero y entrenador paquistaní Tanveer Ahmed, que perdió un brazo en un accidente industrial en 2008, busca cumplir su sueño olímpico tras aprender a disparar a 50 metros de distancia utilizando los pies y los hombros.

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cdp/aca/EFE

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