Muere Bonnie Tyler, la inolvidable cantante de 'Total Eclipse of the Heart', a los 75 años

Día triste para el mundo de la música, ya que una de las voces rasgadas más características del panorama musical, Bonnie Tyler, ha fallecido a los 75 años al no poder superar los graves problemas de salud desde que se sometió a una intervención abdominal en un hospital de Portugal hace más de un mes. La cantante británica, conocida por éxitos como 'Total Eclipse of the Heart', 'Holding Out for a Hero' o 'It's a Heartache', tenía 75 años.

Ha sido su familia la que ha confirmado su muerte a través de un comunicado publicado en la página web oficial de la inolvidable artista galesa: "La familia y el equipo de Bonnie anuncian con gran pesar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal como consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada". "Emitiremos otro comunicado en breve, pero por ahora pedimos privacidad para afrontar esta tragedia", han expresado sin revelar más detalles de cómo será el último adiós a una de las voces más reconocidas de su generación.

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La cantante, natural de Skewen, localidad del sur de Gales, llevaba desde el pasado mes de mayo en coma inducido tras someterse a una intervención quirúrgica intestinal de urgencia en Faro, Portugal. El mes pasado, su portavoz afirmó que había salido del coma, pero que seguía "muy grave y en cuidados intensivos". Lamentablemente no ha podido superar este trance y ha fallecido este miércoles por la noche en el hospital en el que llevaba ingresada desde entonces.