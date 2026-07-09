Madrid instalará dos grandes pantallas en Madrid Río para seguir el España-Bégica del Mundial

El Ayuntamiento de Madrid instalará dos grandes pantallas en la zona de Puente del Rey de Madrid Río para seguir el partido de cuartos de final que enfrentará en el Mundial de fútbol este viernes a la selección española contra la belga.

Estas dos pantallas se sumarán a la desplegada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la plaza de Colón. La vicealcaldesa, Inma Sanz, ha hecho el anuncio en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno después de recordar que se comprometieron a instalar pantallas a partir de cuartos de final.

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"A partir del partido de mañana de cuartos de final, y esperemos que haya algunos más hasta esa final, abriremos dos nuevas pantallas en Madrid Río", ha explicado Sanz. La semifinal será el martes y el domingo de la próxima semana tendrá lugar la final.