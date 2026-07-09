Agencias

Madrid instalará dos grandes pantallas en Madrid Río para seguir el España-Bégica del Mundial

Guardar
Google icon
Imagen OGI2CRSGLNGVDI646RQVR5D23U

El Ayuntamiento de Madrid instalará dos grandes pantallas en la zona de Puente del Rey de Madrid Río para seguir el partido de cuartos de final que enfrentará en el Mundial de fútbol este viernes a la selección española contra la belga.

Estas dos pantallas se sumarán a la desplegada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la plaza de Colón. La vicealcaldesa, Inma Sanz, ha hecho el anuncio en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno después de recordar que se comprometieron a instalar pantallas a partir de cuartos de final.

PUBLICIDAD

"A partir del partido de mañana de cuartos de final, y esperemos que haya algunos más hasta esa final, abriremos dos nuevas pantallas en Madrid Río", ha explicado Sanz. La semifinal será el martes y el domingo de la próxima semana tendrá lugar la final.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Kremlin confía en que EE.UU. e Irán solucionarán la nueva escalada

Infobae

La Fiscalía pide la absolución de la esposa del presidente del Gobierno español

Infobae

Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 9 jul (10.00 GMT)

Infobae

El FC Barcelona mantiene su solvencia pese a la inversión del Espai Barça

El FC Barcelona mantiene su solvencia pese a la inversión del Espai Barça

Italia expulsa a dos militares de la embajada rusa por un presunto caso de espionaje

Infobae