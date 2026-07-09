Lydia Bosch regresa a los escenarios en Mérida con 'Fedra en los infiernos': "Lo que todos los actores soñamos"

Lydia Bosch regresará al teatro tras 37 años con 'Fedra en los infiernos', que se estrenará el próximo 12 de agosto en el marco del Festival de Teatro Clásico de Mérida antes de hacer una gira por España, según ha avanzado este jueves desde el Teatro La Latina el autor del libreto y director de la obra, José María del Castillo, y el elenco principal, la propia Lydia Bosch (Fedra), Alejandro Albarracín (Teseo) y Julio Peña (Hipólito).

La actriz se pondrá en la piel de Fedra, mujer hecha de fuego y de culpa que, encendida por el peso de la Historia, pide una segunda oportunidad a Las Moiras para resarcir su nombre. Su alma atormentada en el Inframundo está ligada a su pasión incontrolada por su hijastro Hipólito. Tras llegar a un pacto con las Hermanas del Destino, regresa para reescribir su historia y poder así encontrar la paz que nunca obtuvo en su primera vida.

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"Personalmente para mí es mucho más que un regalo. No me imaginaba un personaje tan complejo y tan maravilloso para poder hacer en este momento de la vida y encima hacerlo en Mérida, la cuna del teatro, lo que todos los actores soñamos", ha admitido la actriz.

La obra estará desde el 12 al 16 de agosto en el Teatro Romano de Mérica en el marco del Festival de Teatro Clásico. Después se moverá al Teatro Romano de Sagunto (Comunidad Valenciana) el 20 de agosto; al Auditorio Parque Almansa de San Javier (Murcia) en el Festival Internacional de Teatro, Música y Danza el 22 de agosto; y al Castillo de Niebla (Huelva) en el Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla el 29 de agosto.

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Tras estas paradas, irá a Almuñecar (Granada) en el Festival Grecolatino 'Sexi Firmun Lulium' el 5 de septiembre; al Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso en Martos (Jaén) el 13 de septiembre; al Teatro Circo en Albacete (Castilla-La Mancha) el 2 de octubre; y al Teatro Isabel La Católica de Granada el 15, 16 y 17 de enero. En este sentido, José María del Castillo ha indicado que hay más fechas por anunciar.

Bosch ha calificado la obra como "un regalo" con "temas universales" en los que los espectadores se van a poder ver identificados. Si bien ha hecho hincapié en que la experiencia de hacer teatro le "fascinó" hace cuatro décadas, los "condicionamientos" de su vida personal y sus proyectos le "separaron" de este medio. Y luego no pudo unirse a algún proyecto "maravilloso" que le llegó porque "se quedó embarazada".

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"Llevamos una semana de ensayos y estoy fascinada. estoy muy contenta con mis hombres --sus compañeros protagonistas, Alejandro Albarracín y Julio Peña--, con mis compañeras, con la pasión que tenemos el equipo humano en todos los apartados, el escenario, la música, etc.", ha puesto en valor.

La escenografía de la obra lleva la firma de Anna Tussel; la iluminación, de Florencio Ortiz; el vestuario, de Pier Paolo Álvaro y Roger Portal; y el diseño de maquillaje y peluquería, de Roberto Sigueiro. Además, esta versión del mito de Fedra contará con la coreografía de Benjamín Leiva y la composición musical de Alejandro Cruz Benavídez.

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