La Eurocámara apoya que plataformas rastreen de nuevo material pedófilo si excluye el cifrado de extremo a extremo

El pleno del Parlamento Europeo ha respaldado este jueves reactivar la norma temporal por la que las plataformas podían hasta el pasado mes de abril rastrear voluntariamente material pedófilo en sus redes para denunciarlo y retirarlo, pero exigen cambios en la propuesta que los 27 han puesto sobre la mesa para excluir de esta vigilancia las comunicaciones interpersonales cifradas de extremo a extremo.

En dos votaciones consecutivas, los eurodiputados reunidos en Estrasburgo (Francia) han rechazado dar luz verde a la medida en los términos en que el Consejo (gobiernos) les presentó el texto, pero mantienen vivas las opciones para un posible acuerdo si los Estados miembros aceptan las enmiendas adoptadas. Con este paso, se abre ahora un periodo de tres meses para que los Veintisiete decidan si aceptan las enmiendas.

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La nueva medida sería de nuevo temporal --como la que expiró en abril por falta de entendimiento entre Eurocámara y Consejo sobre el tiempo de prórroga-- y busca cubrir el vacío legal que se abrió al caducar el sistema anterior sin que los colegisladores hayan logrado concluir aún la negociación de una regulación permanente que permita a la UE vigilar y combatir los abusos sexuales infantiles en Internet.

En la práctica, la medida interina constituye una derogación de las reglas de protección de datos que se aplican a las comunicaciones electrónicas, de modo que los proveedores puedan detectar materiales pedófilos o la captación de menores con fines sexuales en sus plataformas y denunciar y retirar tales contenidos.

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El primer intento para prorrogar la norma ya caduca se frustró fundamentalmente por las diferencias entre los 27 y la Eurocámara sobre el plazo de prórroga necesario para diseñar el marco permanente, pero la Eurocámara también defendió otras salvaguardas como que el control de las plataformas no debía aplicarse a las comunicaciones cifradas de extremo a extremo.

Los eurodiputados tampoco veían con buenos ojos que se permita el escaneo de los datos de tráfico junto con los datos de contenido y pedían por tanto que no se permitiera.

Según el mandato negociador de la Eurocámara entonces, la tecnología utilizada para la detección voluntaria de material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés) sólo debería aplicarse al material que ya haya sido identificado o señalado como tal por un usuario, un denunciante de confianza o una organización.

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