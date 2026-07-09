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La defensa Esther Laborde ficha por la Real Sociedad hasta 2028

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La defensa catalana Esther Laborde se convirtió este jueves en la nueva incorporación de la Real Sociedad, firmando por dos temporadas, hasta la 2027-28, después de jugar tres campañas en el Madrid CFF, según ha comunicado el club vasco.

Laborde se formó en las categorías inferiores del FC Barcelona donde llegó a debutar con el primer equipo en la temporada 2021-22. Al año siguiente se marchó cedida al Deportivo Alavés y desde la temporada 2023-24 defendió la camiseta del Madrid CFF, consolidándose como una "jugadora habitual en la máxima categoría del fútbol español".

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La Real Sociedad incorpora a una futbolista que destaca por su "inteligencia táctica, buena lectura del juego y fiabilidad en labores defensivas", según el comunicado. La defensa, de 22 años, realizó una última temporada "destacada", en la que demostró su "regularidad y capacidad para aportar en la defensa y construcción del juego".

La jugadora superó el reconocimiento médico en la Policlínica Gipuzkoa y firmó el contrato en las oficinas de Anoeta junto al vicepresidente de la Real Sociedad, Joseba Ibarburu. "Muchas ganas de ponerme la camiseta 'txuri-urdin' y poder jugar con ella", declaró Laborde.

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