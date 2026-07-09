Italia expulsa a dos agregados militares de la Embajada de Rusia por "actividades de espionaje"

El Gobierno de Italia ha anunciado este jueves la expulsión de dos agregados militares de la Embajada de Rusia por "actividades de espionaje", tras una investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Roma, motivo por el que da 72 horas a estas personas para abandonar el territorio del país transalpino.

"El Gobierno italiano ha decidido expulsar a dos agregados militares de la Embajada de la Federación Rusa en Italia, responsables de las actividades de espionaje surgidas en la investigación de la Fiscalía de la República de Roma", ha dicho el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, a través de un mensaje publicado en redes sociales.

PUBLICIDAD

Así, ha resaltado que la cartera de Exteriores ha comunicado al embajador ruso en Roma, Alexei Paramonov, que los afectados son Ivan Gorbachev y Mijail Astajov, quienes "deben abandonar Roma en un plazo de tres días".

"Moscú continúa utilizando su armamento híbrido para atacar a Occidente e Italia. Esto constituye una injerencia grave e inaceptable en las instituciones y la seguridad nacional italianas", ha denunciado Tajani, sin que las autoridades de Rusia se hayan pronunciado por ahora sobre esta decisión de Roma.

PUBLICIDAD