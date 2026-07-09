Israel dice que permanecerá en el sur del Líbano mientras Hizbulá no renuncie a las armas

Jerusalén, 9 jul (EFE).- El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró este jueves que su país "no necesita permiso" para mantener la presencia de sus tropas en el sur de Líbano y afirmó que el Ejército permanecerá en la zona mientras Hizbulá no se desarme.

"No solicitamos permiso a nadie para entrar en el Líbano, ni lo necesitamos para permanecer en él", afirmó Katz en un comunicado publicado por su oficina en el marco de la creciente tensión regional.

El ministro reiteró que el Gobierno israelí mantendrá sus fuerzas en esa zona y actuará desde allí "según sea necesario" hasta que Hizbulá sea desarmado en todo Líbano y "desaparezca la amenaza" para los habitantes del norte de Israel.

Al menos 4.301 personas han muerto y otras 12.199 han resultado heridas en ataques israelíes al Líbano desde el pasado 2 de marzo, cuando Hizbulá comenzó a atacar Israel en defensa de Irán, y a punto de cumplirse dos semanas del acuerdo de alto el fuego firmado el pasado 26 de junio en Washington bajo mediación de Estados Unidos.

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A su vez, un total de 37 militares israelíes han fallecido por fuego del grupo chií: 35 de ellos en el sur del país vecino o en la zona fronteriza, y 2 más en el norte de Israel.

También han muerto dos civiles israelíes por ataques de Hizbulá en zonas de Israel cercanas al Líbano. EFE