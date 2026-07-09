Irán denuncia catorce muertos y cerca de 80 heridos por las últimas oleadas de bombardeos de EEUU

Al menos catorce personas han muerto y cerca de 80 han resultado heridas a causa de los últimos dos días de bombardeos lanzados por Estados Unidos contra Irán en las últimas horas, según han denunciado las autoridades del país asiático, que han detallado que alrededor de 50 heridos se encuentran hospitalizados.

El portavoz del Ministerio de Sanidad iraní, Hosein Kermanpur, ha denunciado en un mensaje en redes sociales que los bombardeos fueran ejecutado "mientras el alto el fuego estaba vigente" y ha detallado que un total de cinco provincias han sido afectadas, con un balance de "catorce mártires y 78 heridos", 47 de los cuales siguen hospitalizados.

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Estados Unidos ha lanzado entre el martes y el jueves varias oleadas de bombardeos contra Irán argumentando que actúa en respuesta a los ataques iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz, en el que Teherán exige que el paso sea coordinado con sus fuerzas hasta que haya un acuerdo de paz definitivo que cierre el conflicto abierto en Oriente Próximo por la ofensiva israelí-estadounidense.

En respuesta a estos ataques, Irán ha lanzado misiles y drones contra intereses estadounidenses en varios países de la región, entre acusaciones cruzadas sobre violaciones de los términos del memorando de entendimiento firmado en junio entre ambos países y alertas sobre un posible colapso del alto el fuego pactado el 8 de abril, del que también es parte Israel.

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