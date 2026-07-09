El BAD baja a 4,9% el crecimiento en economías en desarrollo de Asia por la guerra en Irán

Bangkok, 9 jul (EFE).- El Banco Asiático de Desarrollo (BAD) rebajó su previsión de crecimiento anual para el conjunto de las 43 economías en desarrollo de Asia y el Pacífico hasta el 4,9 %, desde el 5,1 % de su pronóstico en abril, debido a las prolongadas repercusiones de la guerra en Irán.

"El conflicto en Oriente Medio ha provocado interrupciones prolongadas en las cadenas de suministro y energía, elevando los costes de producción y frenando la actividad económica", indicó el BAD, con sede en Manila, en su informe publicado en la medianoche del miércoles.

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La guerra iniciada el 28 de febrero entre Estados Unidos e Israel contra Irán y el posterior cierre del estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto transitaba un quinto del comercio mundial de combustible, provocó una crisis energética en Asia-Pacífico, muy dependiente de las importaciones procedentes del Golfo Pérsico.

Tras más de 100 días de guerra, el pacto de junio entre Teherán y Washington ha permitido que el precio del petróleo "se moderara".

El informe del BAD no tiene en cuenta los ataques registrados esta semana.

El Sudeste Asiático es una de las regiones más afectadas por la crisis energética, aunque el impacto varia considerablemente entre las distintas economías.

El ente revisó a la baja, al 4,6% desde el 4,7% previsto en abril, el crecimiento económico conjunto regional, con especial énfasis en Filipinas (al 3,8% del 4,4%) y Camboya (al ​​4,1% del 4,5%), mientras que Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam se mantuvieron sin cambios y Brunéi, país exportador de gas, mejoró.

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La previsión de crecimiento del 4,5 % para China se mantuvo sin cambios, porque "la solidez de las exportaciones y la inversión en infraestructura" compensaron la "debilidad del consumo privado".

En el sur de Asia, el BAD prevé una desaceleración al 6,0 % del crecimiento en 2026 debido al "aumento de los precios del petróleo, el incremento de los costos de flete y la incertidumbre sobre las remesas procedentes de Golfo Pérsico".

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Según el último informe, la economía de India crecerá un 6,6 % en 2026, frente al 6,9 % previsto en abril.

El ente mantiene en el 5,1 % la proyección de crecimiento para 2027 debido a la "recuperación de la actividad" a medida que "disminuyen" las presiones derivadas del conflicto.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó ligeramente este miércoles la previsión de crecimiento económico mundial en 2026 hasta el 3 %, una décima menos que en abril, con un impacto desigual de los efectos de la guerra en Oriente Medio.

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En Asia, el FMI elevó al 4,6 % su previsión de crecimiento para China -dos décimas más que la expansión estimada en abril-; y también mejoró las perspectivas de Japón (0,6 %) y Corea del Sur (2,6 %); mientras que mantuvo a India como una de las grandes economías de más rápido crecimiento, con un 6,4 % -una décima menos que en abril-. EFE