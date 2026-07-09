Hay un motivo por el que salir a un restaurante nos hace sentir mejor (y no es la comida)

Salir a comer o cenar hace tiempo que dejó de ser una forma de saciar el apetito. Actualmente, reservar una mesa significa ponerse al día con los amigos, celebrar un éxito, desconectar de la rutina o alargar una conversación que no tiene cabida en un chat: los restaurantes se han convertido en uno de los escenarios favoritos para crear recuerdos y compartir tiempo de calidad.

Cada vez son más las personas que eligen un restaurante por el plan que representa y no solo por lo que van a comer. Reunirse alrededor de una mesa sigue siendo una de las formas preferidas de socializar, una costumbre que trasciende generaciones y confirma que, en plena era digital, los encuentros cara a cara siguen teniendo un valor insustituible.

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6 DE CADA 10 ESPAÑOLES ACUDE A LOS RESTAURANTES PARA SOCIALIZAR

Con esta idea como punto de partida, Restalia -grupo líder en restauración organizada en España y propietario de marcas como 100 Montaditos- presenta 'Social Food', un movimiento que reivindica la mesa compartida como un espacio de conexión real frente al auge del consumo individual y las comidas rápidas. Una iniciativa que pone el foco en una manera de entender la restauración donde compartir, conversar y disfrutar juntos vuelve a ser el verdadero protagonista.

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Este lanzamiento está basado en la última encuesta realizada por el grupo, en la que casi el 60% de los encuestados afirma que la principal razón por la que decide ir a un restaurante es socializar, por delante de otros motivos como probar algo nuevo o no cocinar. Un dato que refleja cómo la restauración mantiene una dimensión emocional que va mucho más allá de la alimentación, ya que además esta tendencia se mantiene en todos los grupos de edad.

'SOCIAL FOOD', UN MOVIMIENTO QUE SE APOYA EN 100 MONTADITOS

Reivindicar el valor de la mesa compartida como espacio de conexión, disfrute y comunidad encuentra su máxima expresión en 100 Montaditos, enseña insignia del grupo, que desde sus inicios ha apostado por un modelo basado en la variedad, el precio accesible y el consumo compartido.

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¿Quién no conoce sus icónicos montaditos? Diseñados para probar, combinar y compartir, son el reclamo de un público joven y urbano que acude a estos espacios no solo para disfrutar de la comida, sino para vivir experiencias sociales que trascienden.

De esta manera, 'Social Food' no se limita a una propuesta gastronómica, sino que aspira a consolidarse como una nueva categoría dentro del sector en la que se pone el foco en el contexto de consumo y en la experiencia colectiva. No hay duda de que la comida adquiere un papel cada vez más relevante como catalizador de las relaciones humanas, convirtiéndose en un vehículo para conectar personas y generar momentos inolvidables.

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