Francia refuerza las medidas de seguridad antes del partido del Mundial contra Marruecos

Francia está reforzando las medidas de seguridad en las horas previas al partido de su selección nacional correspondiente a los cuartos de final del Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá, que disputará este jueves (22:00 horas) contra Marruecos en Boston (Estados Unidos).

El Ministerio del Interior ha anunciado que desplegará un amplio dispositivo de seguridad para garantizar que el partido en Foxborough sea una fiesta para los aficionados en el país, y que los gendarmes actuarán con toda la contundencia necesaria contra los que provoquen disturbios.

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En Francia viven alrededor de 2,2 millones de marroquíes o personas de origen marroquí. El partido se ha tomado como una revancha de la semifinal del Mundial de 2022 en Catar, que ganó Francia.

Para garantizar la seguridad se ha prohibido llevar armas o artículos pirotécnicos en París y su área metropolitana, mientras que en el departamento meridional de Aude no ha permitido la venta y el consumo de alcohol en lugares públicos, también debido a la actual ola de calor.

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Dado que el partido comienza a las 22:00 horas en Francia, París ha ampliado el horario de apertura de los bares y restaurantes al aire libre hasta las 02:00 horas. Sus propietarios han acordado no vender alcohol para llevar y ofrecer agua gratis a los clientes.

La capital también ha prohibido la circulación de coches en el popular barrio del Marais entre las 20:00 y las 02:00 horas para que la experiencia sea más segura para los aficionados.