Eugenia Gil, de cómo es Paloma Lago como suegra y abuela, al sorprendente posado del verano de Ana Obregón

En una nube de felicidad desde el nacimiento de su primer hijo con Javier García Obregón el pasado 6 de marzo, un niño llamado Javier como su padre y su abuelo, Eugenia Gil Muñoz se ha separado por unas horas de su bebé para celebrar con Paula Echevarría los 20 años de su exitosa colaboración con Pantene. Una cita muy especial en la que, además de sincerarse sobre su recién estrenada maternidad y confesar cómo es su suegra Paloma Lago como abuela, ha reaccionado al sorprendente posado del verano de Ana Obregón de la mano de McDonald's como protagonista de la campaña 'Mitiquísima' de la conocida cadena de hamburgueserías.

"La maternidad va fenomenal. Para ser sincera, es maravillosa, pero tiene momentos duros también, al final te cambia la vida. Dicen que de uno a dos no se nota tanto, porque ya tienes como la infraestructura, de cero a uno sí te cambia, pero bueno, está siendo duro, pero eso no significa que no sea precioso, yo repetiría" ha expresado, presumiendo de que aunque su pequeño "es buenísimo, no creo que haya bebés trampa porque todos los bebés duermen mal".

PUBLICIDAD

"Ahora está con las dos abuelas. Estoy feliz de que disfruten también de Javier y bueno, me dan así un poco de respiro para ir a algún lado" ha comentado con una sonrisa, confesando que Paloma es "una abuelaza. Súper entregada. Muy entregada. Le gustan mucho los peques y bueno, ella está feliz de tener nieto o nietos. Ella me dice el segundo para cuándo y yo, bueno, vamos a disfrutar el primero de Javierito". "Y como suegra es muy respetuosa. Sí, y mi suegro Javier también. Tengo la gran suerte de que ambos son respetuosos y muy cariñosos. O sea, qué fenomenal" ha añadido.

Sus planes para su primer verano con el bebé, como ha adelantado, es disfrutar de la residencia de los Obregón en Mallorca, 'El Manantial'. Aunque Ana y sus hermanos la han puesto a la venta por 25 millones de euros, Eugenia ha asegurado que "la verdad es que no tengo ni idea de todo el tema familiar. Es algo que lo lleva mi suegro Javier y sus hermanos. Yo de momento, pues mientras que pueda, la voy a disfrutar al máximo. Y además Mallorca, las Baleares son maravillosas y en concreto Mallorca, yo es que tengo una conexión muy especial desde hace diez años voy yendo a Mallorca y me encanta".

PUBLICIDAD

"También intentaremos hacer una escapadita Javi y yo sin niño antes de que me vuelva a incorporar al trabajo porque creo que es incluso más importante después de la maternidad sacar momentos en pareja. Al final cuesta encontrar más huecos y hay que cuidar a la pareja, si no cuidas a la pareja, también tu hijo tampoco va a estar bien" ha expresado, confesando que si Javier como "marido es increíble, como padre se supera".

De ahí que tengan claro que les gustaría ampliar la familia: "Por supuesto, nos encantaría, familia numerosa, siempre lo hemos dicho. Luego Dios sabe más, ¿no? Pero en principio, claro, pero en principio".

En cuanto al inesperado posado en bañador de Ana Obregón para McDonalds, la joven ha reconocido que también para ellos ha sido toda una sorpresa. "Menuda sorpresa, no sabía nada y la verdad es que me he quedado impactada, está espectacular, porque ella es espectacular" ha afirmado con una sonrisa antes de revelar que la actriz está "feliz, fenomenal", con su nieta Anita.

PUBLICIDAD