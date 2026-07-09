El Kremlin dice que calificar Rusia de amenaza es un acto agresivo por parte OTAN

Moscú, 9 jul (EFE).- Calificar a Rusia de amenaza para la OTAN es un acto agresivo por parte de la Alianza Atlántica, afirmó hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"El mero hecho de declarar a alguien adversario es, de hecho, un acto agresivo", dijo Peskov en unas declaraciones a la televisión pública, en las que agregó que eso obliga a Rusia a ser más fuerte y continuar el desarrollo tecnológico y económico del país para proteger sus intereses "frente a las acciones agresivas de la OTAN".

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Según Peskov, la esencia de la OTAN siempre ha sido la confrontación, primero con la URSS y luego, con Rusia.

Los líderes de la Alianza Atlántica manifestaron ayer en una breve declaración al término de su cumbre en Ankara que Rusia representa una "amenaza a largo plazo" para la seguridad y la estabilidad euroatlánticas.

Los líderes también subrayaron los progresos para construir "una Alianza modernizada" que incluye "una Europa más fuerte en una OTAN más fuerte", y constataron que los aliados europeos y Canadá, trabajando con los Estados Unidos, "están asumiendo una mayor responsabilidad en la defensa de la Alianza".

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La declaración de Ankara también recoge el compromiso alcanzado por los aliados para apoyar a Ucrania con 70.000 millones de euros en equipamiento, asistencia y formación militar en 2026, así como a aportar un nivel similar de ayuda con vistas a 2027. EFE