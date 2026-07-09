DJI pone a prueba sus drones en la cima más alta del mundo, impulsando aplicaciones críticas de entrega a gran altitud, cartografía e investigación climática.

PR Newswire

SHENZHEN, China, 9 de julio de 2026

SHENZHEN, China, 9 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- DJI, líder mundial en drones civiles y tecnología de cámaras creativas, anunció hoy la finalización con éxito de tres misiones en el monte Qomolangma (también conocido como monte Everest), impulsando avances en entrega a gran altitud, cartografía e investigación atmosférica. Las misiones incluyeron el nuevo DJI FlyCart 100 para entregas y el nuevo DJI Matrice 4E para cartografía en la vertiente sur de Nepal. Y el primer dron de reparto eVTOL de DJI, EV50, respaldó entregas de larga distancia y gran altitud para investigaciones de química atmosférica en la vertiente norte de China.

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Estos hitos se basan en el esfuerzo de décadas de DJI por superar los límites de la innovación con drones en la montaña más alta del mundo. En 2009, DJI probó un helicóptero no tripulado equipado con su sistema de control de vuelo XP3.1, desarrollado por la propia compañía, en la montaña. Un año después, el sistema de control de vuelo DJI Ace One funcionó con éxito por encima de los 4 700 m. En 2022, un DJI Mavic 3 alcanzó la cumbre y capturó las primeras imágenes aéreas del pico a 8 848,86 m. Luego, en 2024, DJI FlyCart 30 completó las primeras pruebas de entrega con dron del mundo en la montaña, desde el Campamento Base hasta el Campamento 1 en la vertiente sur.

«Nuestro equipo sigue comprometido con hacer que la montaña más alta del mundo sea más segura y más limpia para los sherpas y los montañistas de todo el planeta», afirmó Christina Zhang, portavoz de DJI. "El éxito de nuestras operaciones más recientes marca un hito del que nos sentimos orgullosos, y esperamos que nuestra colaboración continua con la comunidad científica impulse aún más la tecnología de drones, salvando vidas y apoyando los esfuerzos de conservación en todo el mundo."

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High Altitude Drone Delivery transporta 10 073 kg de suministros y residuos

DJI FlyCart 100 es un dron de entrega de gran capacidad y gran carga que puede transportar hasta 100 kg al nivel del mar a largas distancias, ofreciendo al mismo tiempo una eficiencia de potencia mejorada. En colaboración con la empresa local nepalesa de drones Airlift, las pruebas evaluaron el rendimiento en gran altitud del dron, incluida la capacidad de instrumentos, el alcance de transmisión, la precisión del posicionamiento RTK, la estabilidad de la señal y la resistencia de la batería en temperaturas bajo cero (-15 °C a 5 °C). La carga, que incluía diversos instrumentos de expedición de escalada como depósitos de oxígeno, cuerdas, escaleras y otros equipos, fue transportada entre el campamento base y el campamento 1.

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Las pruebas de este año demostraron la capacidad de DJI FlyCart 100 para transportar hasta 47 kg mientras alcanzaba una altitud de prueba de más de 6 300 m. En total, se transportaron 10 073 kg de suministros y residuos entre el campamento base y el campamento 1, de los cuales 7 215 kg eran suministros de escalada y 2 858 kg eran residuos retirados de la montaña. Un solo vuelo de ida tomó apenas ocho minutos en completarse. Tradicionalmente, los sherpas tenían que caminar entre seis y ocho horas a pie y cruzar la peligrosa cascada de hielo de Khumbu para realizar el mismo envío.

DJI FlyCart 100 seguirá apoyando el objetivo a largo plazo de la comunidad de alpinistas nepaleses de transportar aproximadamente 5 000 cilindros de oxígeno cada temporada de escalada entre el Campo Base y el Campamento 1. En los viajes de regreso, DJI FlyCart 100 ayudará a retirar aproximadamente 10 000 kg de residuos de los campamentos más altos que antes no se podían limpiar. En promedio, cada escalador deja unos 8 kg de basura en la montaña. Esto está en línea con los esfuerzos más amplios de sostenibilidad de Nepal, incluida la "Zero Waste Initiative 2027" de Nepal Mountain Association.

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Permitir el despliegue de mapeo de glaciares a gran altitud para la seguridad en montañismo

Durante la temporada de escalada de primavera de 2026, el DJI Matrice 4E se probó en un entorno de montañismo de gran altitud para obtener información glaciar de alta resolución. El compacto dron empresarial con sensores múltiples inteligentes funcionó de manera excepcional en las extremas condiciones de la montaña, a una altitud de 6 450 m y con temperaturas inferiores a -20 °C. Cartografió más de 3 km² de la zona central del Khumbu Icefall con precisión a nivel de centímetros, cubriendo el campamento base, la cascada de hielo y la zona sobre el Campamento I, en solo 3.5 horas, reduciendo drásticamente el tiempo habitual de levantamiento topográfico. Se convirtió en una herramienta fundamental para proporcionar monitoreo de riesgos en tiempo real, planificar rutas más seguras, permitir desplazamientos más rápidos en la montaña y mejorar el apoyo a las operaciones de rescate.

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El telémetro láser del dron compacto se utilizó para realizar mediciones precisas y en tiempo real de distancia y terreno. Estas marcas de coordenadas, a su vez, se utilizaron para ayudar a los equipos a identificar con precisión y compartir la ubicación de los peligros. Para las operaciones de búsqueda y rescate, el dron puede servir como un segundo par de ojos, localizando personas de forma inteligente y detectando movimiento sobre el terreno cubierto de nieve.

DJI Matrice 4E seguirá desempeñando un papel crítico en la mejora de la seguridad en el montañismo, proporcionando a los equipos de escalada los datos que necesitan para tomar decisiones más inteligentes y seguras en el entorno extremo de la cima más alta del mundo. «Aunque el mapeo de glaciares y la monitorización por satélite se han utilizado en diferentes partes del mundo, lo que estamos haciendo en Nepal es único por el nivel de detalle, la aplicación operativa y el enfoque en la seguridad en tiempo real para el montañismo», afirmó Raj Bikram Maharjan, CEO de Airlift Technology. «Hasta donde sabemos, este es el primer despliegue de este tipo en Nepal y, potencialmente, uno de los primeros usos operativos reales a nivel mundial a esta escala en un entorno de expedición de gran altitud.»

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Apoyo a la investigación científica en alta montaña sobre el cambio climático

En apoyo a la comunidad científica, DJI probó su primer dron de reparto eVTOL, DJI EV50, para llevar a cabo observaciones de alta precisión de contaminantes atmosféricos en la troposfera de ultra gran altitud. Durante 12 días, el equipo de medición de ozono del College of Environmental Sciences and Engineering de Peking University fue transportado 12 veces desde el campamento base de montañismo en la Qomolangma National Nature Reserve por nuestro dron. Se realizaron ascensos en espiral y patrones de vuelo de ida y vuelta para navegar los vientos complejos y las duras condiciones de vuelo. El vuelo más exitoso alcanzó una altitud de vuelo máxima de 8 861 m, con un ascenso continuo máximo de 3 730 m. Esta operación también marcó la primera vez que los investigadores de la universidad utilizaron drones para realizar observaciones de la troposfera a gran altitud para investigaciones atmosféricas relacionadas.

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Hacer que el futuro del montañismo sea más seguro

Durante 20 años, DJI ha impulsado la innovación en la tecnología de drones, desde ser pionera en el dron con cámara moderno hasta desarrollar herramientas que ahora se utilizan en la agricultura, las infraestructuras y la seguridad pública en todo el mundo. En 2026, llevamos nuestra tecnología a la cumbre más alta, no para batir un récord, sino para proteger nuestro planeta. DJI sigue comprometida a trabajar con socios locales, comunidades de montañismo y científicos para ampliar los límites de lo que la tecnología de drones puede hacer incluso en entornos tan extremos, al servicio de aplicaciones que apoyan la investigación, la sostenibilidad y la seguridad.

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Disponibilidad

DJI FlyCart 100 está disponible para su compra a través de distribuidores autorizados de DJI Delivery. Más información: https://www.dji.com/flycart-100

DJI Matrice 4 Series está disponible para su compra a través de distribuidores autorizados de DJI Enterprise. Más información: https://enterprise.dji.com/matrice-4-series

Acerca de DJI

Desde 2006, DJI ha liderado al mundo con innovaciones en drones civiles que les han permitido a las personas volar por primera vez; a los visionarios, convertir su imaginación en realidad; y a los profesionales, transformar completamente su trabajo. Hoy en día, DJI contribuye a construir un mundo mejor y fomenta de forma continua el progreso humano. Con una mentalidad orientada a las soluciones y una curiosidad genuina, DJI ha extendido sus aspiraciones a áreas como las energías renovables, la agricultura, la seguridad pública, la topografía y la cartografía, o la inspección de infraestructuras. En todas sus aplicaciones, los productos de DJI ofrecen experiencias que añaden valor a las vidas de las personas en todo el mundo de una forma más profunda que nunca.

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FUENTE DJI