CE remite a los Estados la opción de restringir importaciones de asentamientos israelíes

Bruselas, 9 jul (EFE).- La Comisión Europea confirmó este jueves que ha remitido a los Estados miembros un documento no oficial ("non-paper") con opciones para restringir o prohibir la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes ilegales, así como alternativas para mejorar el sistema actual de trato diferenciado en el comercio con dichos territorios.

El portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, explicó en la rueda de prensa diaria que el texto será debatido por los Veintisiete en el Consejo de Asuntos Exteriores (FAC) del próximo lunes, tras lo cual la Comisión "tomará nota" del debate para decidir los siguientes pasos.

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Gill evitó confirmar la naturaleza jurídica de una eventual restricción. Si la encuadra como política comercial común, bastaría la mayoría cualificada, mientras que si la presenta como instrumento de política exterior exigiría unanimidad, lo que permitiría a un solo Estado miembro bloquearla.

La vía comercial permitiría restringir o prohibir la importación de productos de los asentamientos, mientras que solo la vía de política exterior permitiría además sancionar a personas concretas, como los ministros israelíes de extrema derecha Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, cuya posible sanción también se debatirá el lunes.

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Existen dudas entre los países sobre la unanimidad en el conjunto del paquete, dada la diversidad de posturas entre los Veintisiete y el desgaste político que, en la práctica, supondría enterrar la medida por esa puerta, según fuentes diplomáticas.

De momento, no se espera que la alta representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, extraiga una decisión cerrada, sino más bien un balance sobre si ha habido una postura clara entre los líderes o si persiste la ambigüedad, según esas fuentes.

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El Ejecutivo comunitario se comprometió a proponer "opciones" antes del 13 de julio tras la reunión del Consejo Europeo del 18 y 19 de junio en Bruselas, aunque hasta ahora se ha negado a precisar si incluirán medidas arancelarias.

Una propuesta para suspender las preferencias comerciales del acuerdo UE-Israel fue ya bloqueada en septiembre por los líderes de los Veintisiete por falta de mayoría cualificada. EFE