Rusia detiene en la península de Crimea a dos ciudadanos acusados de espiar para la Inteligencia de Ucrania

Las fuerzas de seguridad de Rusia han detenido este miércoles en la península de Crimea a dos ciudadanos acusados de traición por haber realizado supuestamente actividades de espionaje para la Inteligencia de Ucrania en plena invasión rusa, según han informado las autoridades.

Ambos han sido señalados como sospechosos de haber estado recabando información relacionada con diversas unidades del Ministerio de Defensa de Rusia y la localización de sistemas de defensa antiaérea en la península de Crimea, que fue anexionada en 2014 por Moscú, tal y como ha explicado el Servicio de Seguridad (FSB) en un comunicado.

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"Los detenidos son dos residentes de Sebastopol y Krasnoperekopsk, respectivamente. Han estado trabajando para la Inteligencia ucraniana de forma independiente pero han sido detenidos prácticamente a la vez", recoge el comunicado, que indica que permanecerán dos meses bajo custodia.

En este sentido, ha confirmado que gracias a este arresto es ha podido detener "la actividad ilegal de estos dos ciudadanos rusos, nacidos en 1991 y 1996, sospechosos de recabar y retransmitir información sensible al enemigo" de forma "deliberada". Para ello, ambos se habrían estado comunicando con terceros a través de Telegram para entregar estas informaciones.

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"Los dos detenidos han sido acusados por violar el artículo 275 del Código Penal. Permanecerán bajo custodia a medida que son interrogados", ha aclarado el FSB, que ha apuntado a que podrían ser condenados a cadena perpetua en caso de ser hallados culpables. "Todos aquellos que decidan ayudar al enemigo serán identificados, juzgados y condenados apropiadamente", ha remachado.