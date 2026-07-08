Petro pide a De la Espriella que no cierre la frontera con Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha reclamado a su sucesor Abelardo de la Espriella que no se cierre la frontera con Venezuela, asegurando que la reapertura del paso en Cúcuta trajo consigo una disminución de la pobreza y un flujo de comercio de 1.000 millones de dólares (unos 875 millones de euros).

"Espero que no vuelvan a cerrar la frontera que yo abrí y produjo la disminución de la pobreza en Cúcuta y el Norte de Santander", ha asegurado en un mensaje difundido en redes sociales coincidiendo con la visita del presidente electo a estas regiones.

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Según ha subrayado, la reapertura de la frontera con Venezuela, una de las grandes medidas por las que luchó Petro cuando llegó al cargo supuso un "comercio binacional" que pasó a tener la citada cifra mientras que el anterior ejecutivo de Iván Duque "dejó en cero".

De la Espriella ha comenzado en Cúcuta un recorrido por los distintos departamentos de Colombia para "conocer de primera mano la realidad de las regiones", en un intento de llevar al territorio el nuevo aire que quiere imprimirle al Gobierno colombiano tras el triunfo en las elecciones del pasado 21 de junio.

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Así ha dicho que quiere "escuchar a sus comunidades y tomar las decisiones que exige cada territorio".

El presidente saliente y el entrante están protagonizando un duro enfrentamiento ante el inminente cambio en Bogotá, en un momento en el que la tensión ha llevado a romper el proceso de traspaso de poder con acusaciones cruzadas de violar la Constitución colombiana.

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De la Espriella acusó el martes a Petro de golpismo y apeló a las Fuerzas Armadas para que protejan la Constitución y la democracia colombiana, mientras el mandatario saliente insiste en no reconocer el resultado electoral y señalar un supuesto fraude.