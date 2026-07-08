Meta invertirá 9.170 millones de dólares en su primer centro de datos masivo en Canadá

Toronto (Canadá), 8 jul (EFE).- Meta anunció este miércoles la construcción en Alberta de su primer gran centro de datos en Canadá, un proyecto de más de 13.000 millones de dólares canadienses (unos 9.170 millones de dólares estadounidenses) con el que la compañía busca reforzar la infraestructura necesaria para el desarrollo de la inteligencia artificial.

El complejo, con una potencia de un gigavatio, estará situado al noreste de Edmonton y será el centro de datos número 33 de Meta en el mundo.

La empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp lo definió como una instalación optimizada para cargas de trabajo de inteligencia artificial y vinculada tanto a sus productos actuales como a sus futuras aplicaciones.

Meta señaló en un comunicado que prevé que la construcción emplee a más de 3.000 trabajadores en el momento de máxima actividad y que, una vez operativo, el centro genere más de 300 empleos permanentes.

La compañía también anunció una inversión adicional de unos 60 millones de dólares canadienses en mejoras de infraestructura local, incluidas carreteras y sistemas de agua, además de ayudas para organizaciones comunitarias.

El Gobierno de Alberta desde hace años intenta atraer a grandes tecnológicas con una estrategia centrada en la disponibilidad de suelo industrial, un mercado eléctrico liberalizado, bajas temperaturas para reducir costes de refrigeración y abundante gas natural.

Meta afirmó que asumirá íntegramente el coste de la nueva generación eléctrica y de las mejoras de red necesarias para evitar que los consumidores se vean afectados.

Como referencia, la ciudad de Edmonton, con 1,2 millones de habitantes, consume 1,4 gigavatios.

El periódico The Globe and Mail dijo que para suministrar electricidad al centro, las empresas Pembina Pipeline Corp., Morgan Stanley Infrastructure Partners y Kineticor Asset Management están construyendo una planta de gas natural, por valor de 4.600 millones de dólares canadienses.

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Meta aseguró además que igualará el consumo eléctrico del centro con energía limpia y renovable y que usará un sistema cerrado de refrigeración líquida con enfriamiento seco, sin utilizar agua en sus operaciones de refrigeración.

El proyecto llega en plena expansión de los centros de datos para IA, pero también en medio de crecientes inquietudes por su impacto energético, ambiental y comunitario.

Meta dijo a principios de este año que destinará entre 125.000 y 145.000 millones de dólares estadounidenses a gastos de capital como parte de su estrategia para convertirse en una de las principales empresas de IA del mundo. EFE