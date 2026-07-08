La OTAN afronta con unidad las nuevas arremetidas de Trump y encauza el gasto militar

Ankara, 8 jul (EFE).- Los líderes de la OTAN concluyeron este miércoles su cumbre de Ankara con resultados tangibles del aumento presupuestario en defensa al anunciar nuevos contratos con la industria por más de 50.000 millones de dólares, y sorteando una vez más con unidad los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los aliados.

“Se percibía un gran sentimiento de unidad. Los aliados acogieron con gran entusiasmo el liderazgo del presidente Trump, que está transformando esta Alianza y haciéndola más fuerte”, indicó el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en una rueda de prensa tras la cumbre.

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El exprimer ministro neerlandés volvió a demostrar sus dotes para lidiar con los ataques de Trump: con elogios a su labor para convencer a los aliados de que había que invertir más y, a su vez, destacando los esfuerzos que han hecho para incrementar sus presupuestos como es el caso de España, que el año pasado alcanzó el 2 % de su PIB.

El encuentro de los líderes comenzó con tensión por las críticas de Trump al Reino Unido, Italia o España por considerar que no le habían respaldado para atacar Irán, o contra Dinamarca, al reiterar que Groenlandia debería pertenecer a Estados Unidos.

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No obstante, Rutte calificó el encuentro como “tremendamente exitoso”, y tanto él como Trump hablaron después de la unidad e, incluso, del “amor” que se respiró de puertas para adentro, según el mandatario estadounidense.

“Es un unificador (…). No puedo pensar en nadie mejor para el puesto”, reconoció.

Rutte aseguró que la OTAN es un lugar en el que se pueden tener “debates acalorados” pero que eso, al fin y al cabo, es la “esencia de las democracias” y “nos hace más fuertes”.

Camino al 5 %

Si la cumbre del año pasado en La Haya fue la del compromiso de invertir en diez años un 5 % del PIB en gasto militar, la de Ankara debía ser la de la cumplimiento, según Rutte, en la que los aliados mostraran una senda creíble para lograr esa meta.

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“Estamos reequilibrando nuestra seguridad para mejor, y de eso se trata la OTAN 3.0”, en palabras de Rutte, que dijo entender la “irritación” de EE. UU. por la inferior inversión militar de los aliados europeos y Canadá que ahora, en cambio, está virando.

Destacó los importantes avances ya logrados, ya que el gasto total en defensa y seguridad ya ronda el 4 % solo un año después de La Haya.

Compras por más de 50.000 millones

La primera jornada de la cumbre, el martes, se centró en un Foro de la Industria de la Defensa en el que se anunciaron nuevas adquisiciones por valor de más de 50.000 millones de dólares (43.752 millones de euros).

El mensaje fue favorecer la innovación y producción conjunta con el lema “hecho en la OTAN” y una clara alusión a la importancia de la industria estadounidense en un momento en que la Unión Europea, dentro de su estrategia de ser más autónoma en seguridad y reforzar el “pilar europeo” dentro de la OTAN, está apostando por favorecer las adquisiciones comunitarias.

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Rutte insistió en que es necesario “acelerar la producción, eliminar barreras, potenciar la resiliencia, invertir en innovación y colaborar con los socios para maximizar la cooperación”.

En el foro, los aliados también pusieron en marcha la iniciativa ‘Drone Edge’, que supondrá una inversión de 40.000 millones de dólares (35.000 millones de euros) en sistemas no tripulados durante los próximos cinco años, y los líderes aprobaron hoy su nueva estrategia para la cooperación entre la industria y la OTAN.

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Otros 27.000 millones de euros se invertirán en modernizar la infraestructura de almacenamiento y distribución de combustible y en nuevas instalaciones, incluidos oleoductos hacia la parte oriental de la Alianza.

Respaldo a Ucrania

Pese a que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, estuvo presente en el foro industrial, cerró importantes acuerdos en materia de drones y tuvo multitud de reuniones bilaterales, no fue invitado esta vez a participar en la sesión de trabajo del Consejo del Atlántico Norte y el Consejo OTAN-Ucrania tradicional se celebró el martes a nivel de ministros de Exteriores.

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En cualquier caso, los líderes aliados confirmaron en su declaración conjunta el apoyo a Kiev, comprometiéndose a proporcionar al menos 70.000 millones de euros en equipamiento militar, asistencia y formación a Ucrania este año, y una cifra al menos así de elevada el próximo. EFE

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