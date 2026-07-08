Desafíos ambientales del próximo Gobierno de Colombia con un cambio en la agenda nacional

Nicole Andrea Vargas

Bogotá, 8 jul (EFE).- El próximo Gobierno de Colombia dará un giro en la agenda medioambiental del país con el retorno de las pruebas piloto de 'fracking' y la suspensión del control letal de los hipopótamos introducidos por el narcotraficante Pablo Escobar, lo que causa preocupación entre ambientalistas que detallan los desafíos que enfrentará la futura Administración.

PUBLICIDAD

Frente a la discusión política que comenzó durante la campaña presidencial, varios investigadores identificaron las principales problemáticas medioambientales del país y presentan propuestas para el Gobierno que asumirá el próximo 7 de agosto.

Uno de los desafíos será frenar el avance de los grupos armados ilegales en ecosistemas estratégicos como la Amazonía (sur), la Sierra Nevada de Santa Marta (norte) y la costa del Pacífico (oeste), donde su presencia ha aumentado la minería ilegal, la deforestación, el tráfico de madera y la expansión de economías ilícitas, detalla el informe 'Agenda ambiental estratégica' elaborado por seis investigadores.

PUBLICIDAD

Al respecto, el último estudio del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) determinó que la deforestación aumentó un 6 % en la Amazonía colombiana durante 2025, con respecto a 2024.

"En algunas zonas donde estaban los grupos armados hubo altas tasas de deforestación durante el control territorial de las FARC. Luego del acuerdo de paz (2016), la deforestación se aceleró por un vacío de gobernanza", explicó a EFE la bióloga y doctora en geografía Dolors Armenteras.

PUBLICIDAD

La especialista enfatizó que el desplazamiento forzado y el crecimiento de las economías ilícitas promovieron la contaminación del agua, la tala de bosques y el asesinato de líderes indígenas, que en 2025 sumó 187 casos, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Por su parte, el zootecnista y director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), Rodrigo Botero, puntualizó a EFE que la institucionalidad del Estado está debilitada en las regiones, por lo que el nuevo Gobierno tiene el desafío de implementar un modelo de sostenibilidad financiera que permita un mayor control.

PUBLICIDAD

Lo que comenzó como un capricho de Escobar, de traer a Colombia cuatro hipopótamos para su zoológico particular, se convirtió cuatro décadas después en un grave problema ambiental y de seguridad en el Magdalena Medio, en el centro del país, donde esta especie se reprodujo sin control hasta convertirse en un peligro.

Debido a esto, el Gobierno de Colombia anunció en abril un plan de manejo de los paquidermos que incluye la eutanasia a por lo menos 80 ejemplares durante el segundo semestre de este año, para evitar su reproducción.

Sin embargo, el ministro de Ambiente designado por De la Espriella, Fabio Arjona, aseguró que el "control letal no va a ser una solución" y que están trabajando en una propuesta "más inteligente".

"Desde ya lo descarto por cuestiones de sensibilidad (...) así sea una de las acciones recomendadas por el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Hablaremos de los hipopótamos después cuando tengamos una solución menos agresiva hacia la gente", dijo Arjona en una entrevista con El Espectador.

PUBLICIDAD

Una de las propuestas más defendidas por De la Espriella durante la campaña fue retomar el 'fracking', una técnica de perforación en el suelo para extraer gas y petróleo.

Pese a que el presidente electo aclaró que esta exploración no se realizará en áreas protegidas ni en páramos, varios investigadores y activistas ambientales cuestionaron la propuesta.

"Puede tener consecuencias negativas, pero también positivas. En lo personal, no me gusta, pero debo decir que conozco muchas experiencias y criterios de técnicos de la industria petrolera que han desarrollado procesos de 'fracking' de manera exitosa en otras partes del mundo", dijo Botero.

PUBLICIDAD

El investigador aseguró que este procedimiento es "altamente riesgoso" en bosques tropicales, cuencas hidrológicas y áreas protegidas, pero se puede hacer de manera responsable dentro de un marco legal.

Por su parte, Armenteras advirtió de las posibles consecuencias del retorno del 'fracking': "La evidencia científica disponible documenta por lo menos tres riesgos de la fracturación hidráulica: la contaminación de acuíferos, la sismicidad y las fugas de metano, un gas de efecto invernadero muy potente".

PUBLICIDAD

Los especialistas coincidieron en que el Gobierno de De la Espriella también tiene el reto de aumentar la presencia del Estado en zonas alejadas, garantizar el suministro de agua potable, proteger los bosques e implementar la ley de trazabilidad ganadera. EFE

(foto)(video)