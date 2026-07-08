Apple y Broadcom cierra un acuerdo de más de 26.000 millones para la producción de chips en EEUU

Apple y Broadcom ha anunciado una nueva alianza plurianual por valor de más de 30.000 millones de dólares (26.000 millones de euros) para diseñar y producir más de 15.000 millones de chips fabricados en Estados Unidos para una amplia gama de productos de Apple.

Asimismo, el acuerdo prevé la fabricación componentes de silicio personalizados y tecnologías de conectividad inalámbrica de vanguardia y estima la creación de cientos de empleos en el país norteamericano.

La estrategia de Apple responde a los compromisos adquiridos por la compañía de invertir hasta 60.000 millones de dólares (52.000 millones de euros) en los próximos cuatro años, en línea con las colaboraciones iniciadas con Gobierno y empresas para crear una cadena de suministro integral de silicio en Estados Unidos.

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Por su parte, Broadcom pertenece al programa de fabricación estadounidense de Apple, lanzado el pasado año con el objetivo de acelerar la producción nacional, de tal manera que este nuevo acuerdo permitirá a Broadcom ampliar y modernizar sus instalaciones de fabricación en Fort Collins, en el estado de Colorado, con una inversión de capital de 1.500 millones de dólares (1.300 millones de euros).

Esta planta se encargará de producir componentes avanzados de radiofrecuencia, así como tecnologías de última generación de conectividad inalámbrica.

"Los componentes de vanguardia fabricados en Fort Collins son esenciales para ofrecer el rendimiento y la conectividad excepcionales que nuestros clientes esperan, y nos enorgullece ampliar nuestras inversiones en proveedores estadounidenses que comparten nuestro compromiso con la excelencia y la innovación. Agradecemos al presidente y a su administración su apoyo a proyectos tan importantes como este", ha destacado el consejero delegado de Apple, Tim Cook.

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"En Broadcom nos enorgullece seguir colaborando con Apple tras décadas de éxitos conjuntos, y compartimos un firme compromiso con la innovación estadounidense. Con el nuevo compromiso de Apple, nos complace ampliar nuestra capacidad de producción en Fort Collins, donde creamos tecnología de vanguardia que conecta a personas de todo el mundo", ha añadido Hock Tan, presidente y consejero delegado de Broadcom.