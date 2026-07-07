Una ONG denuncia hambruna y ataques "indiscriminados" a familias en el centro de Sudán

El Cairo, 7 jul (EFE).- Las familias en la ciudad sudanesa de Al Obeid, capital del estado de Kordofán del Norte, se enfrentan a una hambruna extrema y a "ataques indiscriminados" bajo el creciente asedio de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), alertó este martes el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, en inglés).

"En Al Obeid, las familias se mueren de hambre mientras esquivan ataques indiscriminados solo para seguir con vida", afirmó el secretario general del NRC, Jan Egeland, en un comunicado difundido este martes.

Advierte que la población de Al Obeid, una ciudad que alberga a medio millón de personas y es uno de los principales centros de refugios desde el inicio de la guerra en 2023, lleva meses sin recibir ayuda humanitaria, lo que ha obligado a sus habitantes a consumir agua no apta y a mezclar harina con agua para alimentar a sus hijos ante unos precios que no pueden permitirse.

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La nota, que cita datos de Naciones Unidas y de socios locales, asegura que al menos 45 civiles murieron en la localidad en tan solo tres semanas de junio debido a repetidos ataques con drones contra mercados y escuelas, mientras que un convoy de ayuda humanitaria que se dirigía a la zona fue alcanzado por un proyectil.

Con el inicio de la temporada de lluvias, las organizaciones temen ahora el estallido de brotes de cólera y otras enfermedades, en un contexto donde las escuelas permanecen abiertas a pesar de la violencia para ofrecer a los niños una "sensación de normalidad", aunque las clases sufran continuas suspensiones por los bombardeos.

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Esta misma semana, Unicef ya denunció que Al Obeid y sus alrededores registran un "alarmante" repunte de víctimas infantiles por el uso de aeronaves no tripuladas, unos ataques que desde mayo han provocado la muerte de al menos 18 niños y provocado heridas a otros 17, lo que representa el 60 % de las bajas de menores en la región.

Al Obeid está desde hace 18 meses bajo asedio y ataques continuos de las FAR, que intentan controlar la ciudad por su importancia estratégica como enlace principal entre Jartum y la región occidental de Darfur.

El repunte de los combates en Kordofán del Norte coincide con el temor de que en esta ciudad -donde se alojan más de 80.000 desplazados por la guerra-, se repitan atrocidades similares a las ocurridas el año pasado en la localidad darfurí de Al Fasher.

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Ante esta situación, el NRC exigió este martes la protección inmediata de la población civil y de las infraestructuras, al tiempo que reclamó financiación de emergencia y un acceso humanitario "sin restricciones".

Desde su inicio en abril de 2023, el conflicto en Sudán ha provocado la muerte de unas 400.000 personas -según estimaciones de EE.UU.- y ha abocado a más de 21 millones a una situación de hambruna aguda, además de obligar a más de 13 millones a desplazarse interna y externamente, convirtiendo al país en el escenario de la peor crisis de desplazamiento y hambre del mundo, según la ONU. EFE

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