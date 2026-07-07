La Fábrica de Moneda emitirá un sello dedicado al Eclipse Solar del 12 de agosto

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda emitirá un sello dedicado al Eclipse Solar del 12 de agosto, dentro de la sema 'Ciencia'según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En total se emitirán una tirada de 65.000 hojas bloque con un valor postal de cuatro euros. La venta y puesta en circulación de la serie se iniciará 24 de julio de 2026 y la distribución a los puntos de venta cesará el 31 de diciembre de 2031, no obstante, los sellos conservarán indefinidamente su valor a efectos de franqueo, hasta que se dicte orden en contrario.

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La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda reservará un mínimo de 2.500 unidades para atender los compromisos derivados de la pertenencia a la Unión Postal Universal y a otros organismos internacionales, así como para su incorporación a los fondos filatélicos del Museo Postal y Telegráfico y para la promoción de la filatelia.

Otras 500 unidades serán reservadas a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real, para atenciones de intercambio con los Organismos emisores de otros países, integración en los fondos filatélicos del Museo de dicha Fábrica y promoción filatélica nacional e internacional.

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