Junio de 2026 fue el segundo más cálido y el tercero más seco desde 1961, con una temperatura media de 23,3ºC

Junio de 2026 fue el segundo mes de junio más cálido y el tercero más seco desde el inicio de la serie histórica de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en 1961, según ha informado este martes el organismo estatal en su balance climático. En concreto, la temperatura media en la España peninsular fue de 23,3ºC, lo que supuso 3,2ºC más de lo normal; y el promedio de precipitación fue de 12,4 litros por metro cuadrado (l/m2), un 39% de lo habitual.

AEMET ha especificado que el mes de junio de 2026 sólo fue superado en cuanto a temperaturas por el del año 2025. En este sentido, ha incidido en que 13 de los 15 junios más cálidos han tenido lugar en el siglo XXI. De acuerdo con el organismo estatal, junio fue extremadamente cálido en la mayor parte de la España peninsular. Sólo se puede clasificar como un mes muy cálido en la costa mediterránea, depresión del Ebro y valle del Guadalquivir. Mientras tanto, en Canarias, el mes fue predominantemente cálido.

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Durante la mayor parte del mes las temperaturas estuvieron por encima de lo normal y destacaron los valores térmicos registrados entre los días 21 y 25, cuando se alcanzaron valores extremos. De hecho, AEMET apunta a que el día 23 de junio las máximas alcanzaron valores en torno a 9°C por encima de lo normal.

Entre las estaciones principales, el organismo estatal indica a que las temperaturas más altas de junio se registraron en Lleida, donde se alcanzaron 42,9°C el día 22, mientras que en Bilbao/Aeropuerto se midieron 42,7°C el día 24.

Además, remarca que en 15 de las 86 estaciones de la red principal se alcanzó la temperatura más alta para junio desde que tienen registros, mientras que en 24 estaciones principales la mínima del mes fue la más alta en sus respectivas series también para junio. En lo que se refiere a las mínimas más bajas, destaca los 3,2°C registrados en Lugo/Aeropuerto y los 3,5°C en León/Virgen del Camino.

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LLOVIÓ UN 39% DEL NIVEL HABITUAL

El balance climático de AEMET también señala que el mes de junio de 2026 tuvo un carácter muy seco en cuanto a precipitaciones, con una precipitación media sobre la España peninsular de 12,4 l/m2, lo que representa el 39% del valor normal. De esta manera, se trató del tercer junio más seco de la serie desde 1961 y del segundo del siglo XXI.

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En gran parte de la Península el carácter de la precipitación fue predominantemente seco, con amplias zonas de carácter muy seco en el valle del Ebro, buena parte del litoral mediterráneo, el interior de la Comunidad Valenciana, Murcia, amplias áreas de Castilla y León y sectores de Galicia. En cambio, las precipitaciones fueron normales en zonas del suroeste de Castilla-La Mancha, de Andalucía, Extremadura y áreas dispersas del interior peninsular.

En este marco, las zonas de carácter húmedo y muy húmedo quedaron restringidas a enclaves aislados, como algunos puntos del oeste de Galicia, el noreste de Cataluña, el entorno de Sierra Morena y el extremo noroeste de Andalucía. Por lo demás, en Baleares predominó el carácter muy seco, mientras que en Canarias las precipitaciones fueron en general normales, con áreas húmedas en La Palma y sectores de Tenerife y El Hierro y un carácter seco en zonas de Lanzarote y Fuerteventura.

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Por esta parte, el organismo estatal detalla que las precipitaciones diarias más elevadas en estaciones principales durante junio se dieron en Donostia / San Sebastián, Igeldo, con 40,6 l/m2 el día 28; seguida de Jaén, con 34 l/m2 el día 16; Madrid/Retiro, con 22,4 l/m2 el día 14; y Girona/aeropuerto, con 19,3 l/m2 el día 29. En cuanto a la precipitación mensual acumulada, los mayores registros se observaron en el litoral cantábrico.

En este aspecto destaca Donostia / San Sebastián, Igeldo, con 84,6 l/m2; seguida de Santander, con 52,8 l/m2, y Hondarribia-Malkarroa, con 50,1 l/m2.