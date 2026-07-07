Turquía critica las palabras de Netanyahu sobre la posible adquisición de los F-35: "Es desinformación"

Las autoridades de Turquía han criticado este martes las palabras vertidas la víspera por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre la posible adquisición de cazas estadounidenses F-35 y han afirmado que se trata de pura "desinformación" propagada tan solo horas antes del arranque de la cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara, la capital turca.

El Ministerio de Exteriores de Turquía ha indicado en un comunicado que se trata de "acusaciones sin base alguna que han circulado de forma coordinada" y que han sido propiciadas por las autoridades israelíes en el marco de "una campaña que busca desinformar".

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"Netanyahu y sus cómplices buscan distorsionar de forma deliberada cualquier crítica en su contra y desviar la atención mediante propaganda sistemática", ha señalado, antes de incidir en que estos esfuerzos "ya no convencen a la comunidad internacional ni pueden ocultar el genocidio perpetrado por el Gobierno de Netanyahu en Gaza, sus políticas de ocupación y anexión y sus acciones de desestabilización en la región".

"El objetivo de Turquía es que todos los países y pueblos de la región vivan en paz, estabilidad y prosperidad. Con este entendimiento, volvemos a instar a Israel a que adopte una política constructiva y pacífica. Turquía seguirá diciendo la verdad", recoge el texto.

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El primer ministro israelí pidió el lunes a Estados Unidos no vender cazas F-35 o motores para este tipo de aeronaves a Turquía al considerar que esto podría provocar un "cambio en el equilibrio de poder" en la región. Netanyahu se refirió entonces a Turquía como un "gran país" pero lamentó que esté liderado por su presidente, Recep Tayyip Erdogan, que "abiertamente amenaza a Israel con su destrucción y que ocupa la mitad de Chipre".