Temas del día de EFE News Latino del martes 7 de julio

VENEZUELA TERREMOTO

Miami - El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, ofrece junto con el Comando Sur (Southcom) una conferencia sobre el apoyo de Washington ante los terremotos que azotaron al país suramericano hace dos semanas, mientras exiliados venezolanos han cuestionado el respaldo estadounidense a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

PUBLICIDAD

(foto)

CUBA ONU

Nueva York - La Asamblea General de la ONU celebra una sesión, a petición de Cuba, sobre "la necesidad de poner fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos" al país caribeño.

AGENDA INFORMATIVA

Washington.- EEUU COMERCIO.- La Oficina de Análisis Económico publica los datos de la balanza comercial de EE.UU. de mayo.

Nueva York.- ONU DESARROLLO.- La ONU publicará su informe anual sobre el progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en un momento de desaceleración global en el cumplimiento de la Agenda 2030, que ofrecerá una radiografía actualizada del avance desde 2015 en áreas como pobreza, desigualdad, cambio climático, educación y salud.

PUBLICIDAD

Washington.- CHARLIE KIRK.- Continúan las audiencias para determinar si abrir juicio contra Tyler Robinson, el principal sospechoso y acusado del asesinato del líder conservador Charles Kirk en septiembre de 2025 en la Universidad de Utah. (video)

Los Ángeles.- PREMIOS EMMY- El drama médico 'The Pitt' (HBO Max) y la serie de ciencia ficción posapocalíptica 'Pluribus' (Apple TV) se perfilan como los grandes favoritos en las nominaciones de los Premios Emmy 2026.

Nueva York.- SPACEX BOLSA.- La empresa aeroespacial SpaceX se incorporará este martes al Nasdaq-100, el índice que agrupa a las mayores empresas no financieras del mercado tecnológico.

EFE News Latino

Puede escribir a latinonews@efe.com y miami@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245