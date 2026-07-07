Temas de EFE Internacional del Martes, 7 de julio de 2026 (12.00 GMT)

DESTACADOS

VENEZUELA TERREMOTO

Caracas/La Guaira - Mientras miles de venezolanos continúan recibiendo atención médica, ayuda humanitaria o permanecen sin vivienda, el país comienza a recuperar parte de su actividad con el regreso de las clases en las zonas no afectadas y el inicio de la planificación de la reconstrucción, tras los terremotos que ya dejan más de 3.000 muertos.

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- Los devastadores terremotos registrados en Venezuela han alterado geológicamente partes de la costa suroeste de Trinidad y Tobago, donde se ha elevado el terreno y han muerto cientos de animales marinos, exponiendo la vulnerabilidad del país ante fuertes sismos. Por Elena Varisca.

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- El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, ofrece junto al Comando Sur (Southcom) una conferencia sobre el apoyo de Washington ante los terremotos que azotaron al país suramericano hace dos semanas, mientras exiliados venezolanos han cuestionado el respaldo a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

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OTAN CUMBRE

Ankara - Los líderes de la OTAN inician su cumbre anual donde se espera que los aliados europeos anuncien sus progresos para reequilibrar los costes de defensa exigidos por Estados Unidos y asuman mayores responsabilidades, además de reafirmar su apoyo a Ucrania, en el contexto del distanciamiento entre Washington y sus socios atlánticos.

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- La OTAN anunció este martes nuevos acuerdos para reforzar sus sistemas de vigilancia aérea y alerta temprana y de las capacidades estratégicas de transporte aéreo y reabastecimiento en vuelo, tanto a nivel de la Alianza como nacional, en el Foro de la Industria de Defensa que copa la primera jornada de la cumbre aliada en Ankara.

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- El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, participa en la cumbre de la OTAN dispuesto a salir al paso de las críticas a España del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre su gasto en defensa, poniendo sobre la mesa datos que considera que evidencian que es un socio ejemplar de la Alianza.

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- El Kremlin seguirá con atención las informaciones procedentes de Ankara, donde arrancó hoy la cumbre de la OTAN, afirmó hoy el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

CUBA EEUU

Naciones Unidas - La Asamblea General de la ONU celebra una sesión, a petición de Cuba, sobre "la necesidad de poner fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos" al país caribeño.

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ISRAEL PALESTINA

Atuf (Cisjordania) - Israel construye desde hace siete meses un nuevo muro de separación en el norte de Cisjordania ocupada, a lo largo de la frontera con Jordania, para el que acumula ya cinco meses demoliendo infraestructuras agrícolas, cavando zanjas, confiscando tierras de siembra y pastoreo, y cortando el suministro de agua a decenas de familias palestinas.

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MODA PARÍS

París - Chanel y Giorgio Armani Privé, entre otros, protagonizan la segunda jornada de la semana de la moda de alta costura de París para la temporada del próximo otoño e invierno.

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ADEMÁS

FRANCIA LE PEN |París - El Tribunal de Apelación de París condenó este martes a la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, a una pena de inhabilitación de 45 meses, aunque 30 de ellos están exentos de cumplimiento salvo que hubiera reincidencia, lo le debería permitir presentarse a las elecciones presidenciales de 2027. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo) (Audio)

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- Se enviará un perfil de Le Pen y una cronología del caso.

SIRIA FRANCIA | amasco - El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha decidido mantener sin cambios el programa oficial de su visita de dos días a Damasco, pese a las explosiones registradas este martes en las inmediaciones del hotel donde se aloja en Damasco.

- La visita estará centrada en el impulso a la reconstrucción del país, que incluirá un foro económico sobre la recuperación siria y los corredores estratégicos, así como la firma de acuerdos bilaterales. (Texto)(Video)

HAITÍ MAGNICIDIO | Puerto Príncipe - Cinco años después del asesinato del presidente Jovenel Moïse, Haití sigue sumido en una profunda crisis, con las bandas armadas controlando gran parte de Puerto Príncipe, una situación humanitaria cada vez más grave y sin un horizonte claro para la celebración de elecciones que permitan restaurar el orden institucional. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- Cinco claves sobre el asesinato del presidente de Haití Jovenel Moïse, en un contexto en el que el país permanece sumido en una profunda crisis política, de seguridad y humanitaria. (Texto)(Foto)

SANFERMINES 2026 | Pamplona - La violación grupal de 'la Manada' en los Sanfermines de 2016, hace justo diez años, sigue proyectando diez años después una larga sombra sobre Pamplona y el conjunto de España. Aquel estallido de indignación trascendió las murallas de la ciudad, impulsado al grito de 'Yo sí te creo', y empujó una revisión colectiva sobre el consentimiento y los límites. (Texto) (Foto) (Vídeo)

R.UNIDO TRIBUNALES | Londres - El Tribunal Superior de Londres emite su dictamen, por escrito a las partes y sin audiencia judicial, en relación con la demanda presentada por el príncipe Enrique, hijo menor del rey británico Carlos III, el cantante Elton John y las actrices Liz Hurley y Sadie Frost contra la firma editora del tabloide Daily Mail, Associated Newspapers (ANL), por supuesta recopilación ilegal de información privada. (Texto) (Vídeo) (Foto)

SUDÁFRICA XENOFOBIA | Nairobi - Decenas de miles de migrantes africanos han abandonado Sudáfrica en las últimas semanas, empujados por el miedo ante la oleada de violencia xenófoba y protestas antiinmigración que ha sacudido al país austral. (Texto)

STUDIO GHIBLI | Nagoya (Japón) - Studio Ghibli regresa con un nuevo corto exclusivo para el parque temático ubicado a las afueras de la ciudad japonesa de Nagoya: 'La noche del valle de la bruja', de Goro Miyazaki, hijo del dibujante y productor Hayao Miyazaki. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

París.- MODA PARÍS.- Chanel y Giorgio Armani Privé, entre otros, protagonizan la segunda jornada de la semana de la moda de alta costura de París para la temporada del próximo otoño e invierno. (Texto) (Foto)

Londres.- R.UNIDO OMI.- Periodo de sesiones del Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Londres.- R.UNIDO MONARQUÍA.- El príncipe Enrique, hijo menor del rey británico Carlos III, tiene previsto iniciar una visita privada al Reino Unido. (Texto) (Foto)(Video)

Bruselas.- UE GANADERIA.- La Comisión Europea presenta su Estrategia para la Ganadería en la Unión Europea, que busca acelerar la transición hacia una producción más sostenible y abordar los retos a los que se enfrenta el sector, incluido el relevo generacional. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- OCDE EMPLEO.- La OCDE publica su informe anual de perspectivas del empleo y las estadísticas mensuales sobre el mercado laboral.

Ankara.- OTAN CUMBRE.- La OTAN celebra en Ankara su anual cumbre de líderes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- MODA PARÍS.- París celebra la semana de la moda de alta costura para la temporada de otoño e invierno 2026-2027. (Texto) (Foto)

América

12:30 GMT.- Washington.- EEUU COMERCIO.- La Oficina de Análisis Económico publica los datos de la balanza comercial de EE.UU. de mayo. (Texto)

13:00 GMT.- Cedros (Trinidad y Tobago).- VENEZUELA TERREMOTO.- Los devastadores terremotos registrados en Venezuela han alterado geológicamente partes de la costa suroeste de Trinidad y Tobago, donde se ha elevado el terreno y han muerto cientos de animales marinos, exponiendo la vulnerabilidad del país ante fuertes sismos. Por Elena Varisca (Texto) (Foto)

14:00 GMT.- Naciones Unidas - CUBA ONU.- La Asamblea General de la ONU celebra una sesión, a petición de Cuba, sobre "la necesidad de poner fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos" al país caribeño. (Foto)(Video)

Puerto Príncipe.- HAITÍ CRISIS.- Quinto aniversario del asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moise, a manos de un grupo de mercenarios en su residencia privada en Pétion-Ville, a las afueras de Puerto Príncipe. (Texto) (Foto)

16:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO AUTOMÓVIL.- El Instituto de Estadística de México presenta su reporte automotriz de vehículos ligeros de junio de 2026. (Texto)

16:00 GMT.- Lima.- PERÚ CIRCO.- Pulso 2026, el concurso mundial de circo, se presenta en Perú con un cartel que reúne a artistas de veinte nacionalidades para competir en diversas especialidades. Explanada Olguín, Surco (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- CHARLIE KIRK.- Continúan las audiencias para determinar si abrir juicio contra Tyler Robinson, el principal sospechoso y acusado del asesinato del líder ultraconservador Charles Kirk en septiembre de 2025 en la Universidad de Utah. (Texto) (Vídeo)

15:00 GMT.- Naciones Unidas.- ONU DESARROLLO.- La ONU publicará este martes su informe anual sobre el progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un balance clave que llega en un momento de desaceleración global en el cumplimiento de la Agenda 2030, que ofrecerá una radiografía actualizada del avance desde 2015 en áreas como pobreza, desigualdad, cambio climático, educación y salud.

Lima.- PERÚ FUJIMORI.- La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, asumirá el próximo 28 de julio un país dividido en dos mitades casi simétricas, donde una de ellas tiene depositadas grandes esperanzas en ella y la otra una enorme desconfianza frente a su figura y apellido, como hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). (Texto) (Foto)

Nueva York.- SPACEX BOLSA.- La empresa aeroespacial SpaceX se incorporará este martes al Nasdaq-100, el índice que agrupa a las mayores empresas no financieras del mercado tecnológico.

Bogotá.- COLOMBIA GOBIERNO.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, entra en el último mes de su mandato de cuatro años dedicado a exaltar su obra de gobierno y alejado del proceso de transición con su sucesor, Abelardo de la Espriella, quien asumirá el próximo 7 de agosto. (Texto) (Foto)

Cusco (Perú).- AMÉRICA DEFENSA.- La decimoséptima Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA) comienza en la ciudad peruana de Cusco con la participación de delegaciones de 30 países del continente con la misión de fortalecer la cooperación regional y promover iniciativas orientadas a la paz, la seguridad y la confianza mutua. (Texto) (Foto)

13:00 GMT.- Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA CLIMA.- El director de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos (DIGEGR) del Ministerio de Agricultura de Guatemala, Rafael López, advirtió en una entrevista con EFE que el país encara un inminente déficit hídrico y temperaturas extremas que ponen en riesgo la producción de granos básicos por una canícula prolongada y el impacto de El Niño. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO TELEVISIÓN.- La dirección y elenco de la serie mexicana de Netflix ‘No tengo miedo’, que aborda la pobreza infantil en México en el contexto del Mundial de 1986, habla con EFE sobre su próximo estreno el 8 de julio (Texto) (Foto)

Lima.- PERÚ MINERÍA.- El Gobierno de Perú celebra el primer 'Foro Internacional Uranio y Litio: pilares de liderazgo energético para el desarrollo minero, tecnológico y de ciudades inteligentes en el Perú y el mundo”, un espacio de diálogo técnico, académico, empresarial e institucional, orientado a promover el potencial geológico, energético y tecnológico a través de estos minerales. Centro de Convenciones de Lima (Texto)

Oriente Medio

Damasco.- SIRIA FRANCIA.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reúne jefe del Estado de Siria, Ahmed al Sharaa, en una visita centrada en el impulso a la reconstrucción del país, que incluirá un foro económico sobre la recuperación siria y los corredores estratégicos, así como la firma de acuerdos bilaterales. (Texto)

Atuf (Cisjordania).- ISRAEL PALESTINA.- Israel construye desde hace siete meses un nuevo muro de separación en el norte de Cisjordania ocupada, a lo largo de la frontera con Jordania, para el que acumula ya cinco meses demoliendo infraestructuras agrícolas, cavando zanjas, confiscando tierras de siembra y pastoreo, y cortando el suministro de agua a decenas de familias palestinas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bagdad.- IRÁN GUERRA.- El cadáver del que fuera líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, llega esta noche a Irak, en preparación para el cortejo fúnebre al día siguiente, que comenzará en las ciudades santas de Nayaf hasta Kerbala, en el centro del país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

Nairobi.- KENIA PROTESTAS.- Protesta convocada en Nairobi para conmemorar el 'Día de Saba Saba', que remite al 7 de julio de 1990, cuando miles de activistas pro democracia salieron a las calles para exigir el retorno al multipartidismo durante la presidencia de Daniel Arap Moi (1978-2002). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Nagoya.- STUDIO GHIBLI.- Studio Ghibli regresa con un nuevo corto exclusivo para el parque temático ubicado a las afueras de la ciudad japonesa de Nagoya: 'La noche del valle de la bruja', de Goro Miyazaki, hijo del dibujante y productor Hayao Miyazaki. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Seúl.- SAMSUNG RESULTADOS.- Samsung Electronics publica su informe de previsiones del segundo trimestre del año, tras multiplicar casi por seis su beneficio neto en el primer trimestre, hasta 47,2 billones de wones (unos 31.790 millones de dólares), en comparación interanual. (Texto)

Yakarta.- INDONESIA INDIA.- El primer ministro de India, Narendra Modi, se reúne en Yakarta con su homólogo indonesio, Prabowo Subiando, por primera vez desde 2018 y donde ambos líderes conversarán sobre una abanico de temas, entre ellos Defensa y Comercio, en medio del impulso indio por buscar alianzas regionales y contrarrestar a China en algunos sectores.

Tokio.- JAPÓN OCDE.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) desgrana la situación del mercado laboral en Japón con motivo de la publicación de su informe de perspectivas de empleo 2026. (Texto)

Pekín.- CHINA DIVISAS.- La Administración Estatal de Divisas (SAFE) de China divulga los datos de junio de las reservas nacionales de divisas extranjeras. (Texto)

Pekín - CHINA DESASTRES - China afronta una cadena de desastres asociados a las lluvias, con once muertos por tormentas y tornados en la provincia central de Hubei, cuatro fallecidos y ocho desaparecidos por el tifón Maysak en la región meridional de Guangxi, y dieciséis personas aún enterradas tras un deslizamiento en la provincia noroccidental de Gansu. (texto) (vídeo)

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