Nothing presenta Phone (4b), un smartphone más asequible para el día a día basado en el rendimiento y durabilidad

Nothing ha presentado Phone (4b), un 'smartphone' desarrollado para ofrecer una experiencia sólida en el día a día, que incluye funciones inteligentes y la mayor batería en un dispositivo de la marca hasta la fecha.

Phone (4b) es un 'smartphone' diseñado para durar, que garantiza hasta cuatro años de rendimiento óptimo tras ser sometido a más de 95.000 pruebas en 68 protocolos de control de calidad, como ha destacado Nothing este martes en su presentación.

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Está preparado para soportar hasta 600 newtons de fuerza de flexión y cuenta con certificación IP64 de resistencia al polvo y a las salpicaduras de agua.

Se dirige a un uso diario y para ello Nothing ha incorporado la batería de mayor capacidad hasta la fecha en uno de sus 'smartphones', de 5.200 mAh, que ofrece hasta 22 horas de reproducción en YouTube y 26 horas de navegación en Instagram, y cuenta con carga rápida por cable de 33 W.

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En línea con la durabilidad de Phone (4b), la tecnología 'Safe Cell' de Nothing protege la batería de impactos, mientras que este elemento conserva el 90 por ciento de su capacidad después de 1.200 ciclos de carga, lo que, según la compañía, equivale a aproximadamente tres años de uso diario.

Este dispositivo está impulsado por el procesador Snapdragon 6 Gen 4, e incluye un motor de inteligencia artificial de sexta generación de Qualcomm que acelera el procesamiento en el propio dispositivo aplicado a la fotografía, el reconocimiento de voz y el conjunto completo de herramientas de Essential AI.

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El rendimiento está respaldado por una cámara de vapor de 4.400 mm2 que, según ha detallado Nothing, mantiene el dispositivo hasta 2ºC más frío durante tareas exigentes, como juegos y grabación de vídeo 4K.

Este equipo también incorpora altavoces estéreo y una pantalla Super AMOLED de 6,77 pulgadas con una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz, 1.200 nits de brillo en exteriores y un pico de 2.000 nits, además de compatibilidad con HDR10+.

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DISEÑO RECONOCIBLE E IDENTIDAD PROPIA

Nothing ha señalado que, aunque Phone (4b) incluye los elementos de diseño más representativos de la serie Phone (4a), como la Glyph Bar y el cuerpo unibody, el resultado ofrece una identidad propia, con guiño a la transparencia del resto de la marca.

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Para ello, la compañía ha fabricado el módulo de la cámara principal con un polímero transparente, y ha optado por un diseño de bordes curvados en 3D en un cuerpo unibody de policarbonato ecológico, que presenta también un revestimiento de tres capas que ofrece un tacto agradable y ayuda a evitar las huellas.

La Glyph Bar cuenta con 45 miniLED controlados individualmente y alcanza un brillo de hasta 3.500 nits, para mostrar notificaciones, el progreso de carga, indicadores de grabación y alertas personalizadas.

MÁS BRILLO, DETALLES Y COLORES PRECISOS

Phone (4b) incorpora una cámara principal de 50MP que combina estabilización óptica y electrónica de imagen (OIS + EIS), un sensor de luz ambiental de 360° y una lente ultra gran angular con un campo de visión de 119 grados.

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Nothing ha incorporado la tecnología Ultra XDR en este dispositivo, que combina 13 fotogramas RAW para ofrecer luces más brillantes, un mayor nivel de detalle en las sombras y colores más precisos que el HDR convencional.

Asimismo, el Phone (4b) graba vídeo 4K a 30 FPS e incorpora captura dual de vídeo, que permite grabar simultáneamente con las cámaras frontal y trasera. E incorpora una serie de herramientas creativas, como los filtros Disco y DV para fotos y vídeos, los Signature Presets, para aplicar estilos al instante y Playground.

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EXPERIENCIA ESSENTIAL AI

Phone (4b) funciona con el 'software' Nothing OS 4.1, basado en Android 16, e incluye tres años de actualizaciones de Android y seis años de parches de seguridad, así como una tecnología de microdesplazamiento a nivel de píxel que ayuda a prevenir el quemado de la pantalla AMOLED y prolonga su vida útil.

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A nivel de inteligencia artificial, incluye la experiencia de Essential AI, con la integración nativa de ChatGPT en la interfaz, el portapapeles y los widgets, junto con Google Gemini, 'Rodea para buscar' y 'Hey, Google'.

Essential Key da acceso a Essential Space, Essential Search, Essential Voice, Essential Apps y Playground, lo que facilita capturar, organizar, buscar y crear contenido.

Phone (4b) estará disponible en negro, blanco y azul, con una configuración de 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno, por 329 euros.