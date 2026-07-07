Mueren 15 personas a causa de un derrumbe en una mina de oro en el norte de Sudán

Al menos 15 personas han muerto a causa de un derrumbe registrado en una mina de oro en el norte de Sudán, según ha confirmado la Compañía Sudanesa de Recursos Minerales, que ha detallado que el suceso ha tenido lugar en la localidad de Uadi Halfa, situada en el estado Norte.

El director general de la compañía, Mohamed Taher Omar, ha expresado su pesar por el incidente y ha trasladado sus condolencias a los familiares de los muertos en el suceso, que ha dejado además un herido. Las labores de búsqueda y rescate ya han sido dadas por finalizadas en los túneles de la mina.

PUBLICIDAD

Así, la compañía ha resaltado que el derrumbe ha tenido lugar "tras la entrada de varios mineros en la mina Mohamed Taufiq, a pesar de que está cerrada" debido a los peligros existentes en la zona y el riesgo de colapso en los túneles. Por ello, ha afirmado que ya hay una investigación en marcha para esclarecer lo sucedido.

La empresa ha reiterado por ello que "las decisiones de cierre de minas se toman únicamente tras exhaustivas evaluaciones técnicas y de ingeniería, con el objetivo primordial de proteger vidas y prevenir accidentes", antes de pedir a los mineros que "cumplan íntegramente" las decisiones de las autoridades.

PUBLICIDAD

La minería da empleo a cientos de miles de personas en Sudán, unas actividades que han aumentado en el sector irregular a raíz del estallido en abril de 2023 entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), que ha llevado a numerosas personas a intentar obtener recursos recurriendo a estas peligrosas tácticas.