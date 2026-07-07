Los hermanos Torres al banquillo por una macroestafa a vecinos VIP de La Finca, entre ellos Carlos Sainz

La Audiencia Provincial de Madrid ha arrancado este martes el juicio por una presunta macroestafa cometida a través de una empresa energética en el que se juzga a los responsables de un supuesto fraude que afectó a varios vecinos de la exclusiva urbanización La Finca, en Pozuelo de Alarcón, entre ellos a Carlos Sainz.

Entre los acusados figuran los hermanos Julio y Maite Torres, a quienes la acusación atribuye la supuesta captación de inversores y clientes mediante un modelo de negocio que, presuntamente, ocultaba la verdadera situación de la compañía.

La Fiscalía de Madrid solicita la absolución si bien las acusaciones piden penas de hasta 8 años de cárcel por delito de estafa. De manera alternativa, piden las mismas penas por delito de administración desleal o delito de apropiación indebida, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

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En la primera sesión han tenido lugar las cuestiones previas de los abogados, quienes han aportado nueva documentación. Sin embargo, se ha aplazado la vista hasta el próximo mes de febrero.

Según las acusaciones, los procesados habrían ofrecido presuntamente importantes ahorros en la factura energética y rentabilidades asociadas a distintos proyectos vinculados al sector de la energía, logrando captar a numerosos clientes, entre ellos personas de elevado poder adquisitivo residentes en la urbanización La Finca, así como otras personalidades conocidas.

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El tribunal deberá dilucidar cuando se celebre el juicio en febrero si los hechos son constitutivos de los delitos que sostienen las acusaciones y fijar, en su caso, las responsabilidades penales y civiles derivadas de un procedimiento en el que las reclamaciones económicas superan los siete millones de euros.