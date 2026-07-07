Los colombianos encienden la ilusión en Vancouver

Vancouver (Canadá), 7 jul (EFE).- Un numeroso grupo de colombianos decoraron este martes los alrededores del Estadio de Vancouver con una vibrante marea tricolor para despedir el último encuentro que se disputa en suelo canadiense del Mundial 2026, horas antes de enfrentar a Suiza por los octavos de final.

Las horas previas al choque transcurrieron en un ambiente de relativa calma y alta expectación, con decenas de aficionados llegando a cuentagotas a las inmediaciones del recinto deportivo.

La mayoría de ellos, con la mirada fija en las pantallas, atentos al desenlace del compromiso previo de Agentina contra Egipto.

Entre la multitud, el sombrero vueltiao, la prenda declarada oficialmente Símbolo Cultural de la Nación en Colombia, predominaba entre los hinchas que hacían tiempo a que abriesen las puertas de un estadio en el que esperan hacer historia.

"Para nosotros es un sueño que mi selección juegue en el país en el que vivo", dijo a EFE Sebastián, un joven colombiano residente en Canadá que nunca esperó que viviría el momento de ver a los cafeteros jugar un partido mundialista.

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Que los cafeteros disputen el encuentro en Vancouver "es lo más emocionante que puede a ver", dijo a EFE un aficionado de origen colombiano que acudía al estadio en grupo.

"Se me pone el vello de punta", admitió a EFE otro seguidor cafetero.

La marea colombiana predominó entre el público mientras la tímida presencia de los suizos poco a poco hacía acto de presencia en el estadio. EFE

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