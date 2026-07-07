Laporte suma medio centenar de internacionalidades en el triunfo de España ante Portugal

El central internacional del Athletic Club Aymeric Laporte ha sumado este lunes su partido número 50 con la selección española de fútbol en el triunfo (0-1) contra Portugal en los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, disputado en el AT&T de Dallas (Estados Unidos).

Nacido en Agen, al suroeste de Francia, Laporte se formó en la cantera de Lezama desde los 15 años. Tras su paso por las categorías inferiores de la selección francesa, en 2021 obtuvo la nacionalidad española y, desde entonces, los caminos del central y la selección española nunca se han separado.

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El central del Athletic Club vistió por primera vez la elástica nacional el 4 de junio de 2021, en un partido de preparación para la Eurocopa de 2020 -celebrada en 2021 debido a la pandemia de la COVID-19- contra Portugal. El combinado luso marcó el punto de partida de su trayectoria internacional hace cinco años y este lunes, ante el mismo rival y en los octavos de final del Mundial, ha alcanzado la icónica cifra de 50 encuentros defendiendo los colores de 'La Roja'.

Solo diez centrales han llegado a los 50 partidos con España: Sergio Ramos, Gerard Piqué, Carles Puyol, Fernando Hierro, Carlos Marchena, Miguel Ángel Nadal, Raúl Albiol, Abelardo, Rafa Alkorta y el propio Laporte.

Desde su debut con la camiseta de la selección española, Laporte se ha convertido en uno de los grandes referentes de la defensa española por su jerarquía, capacidad para iniciar el juego desde atrás, contundencia defensiva y liderazgo.

En estos cinco años, ha formado parte de una de las etapas más exitosas del fútbol español. Ha participado en dos Mundiales, dos Eurocopas y dos fases finales de la Liga de Naciones. Con Luis de la Fuente en el banquillo, levantó la Liga de Naciones de la UEFA de 2023 y la Eurocopa de 2024.

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Actualmente, continúa siendo un fijo para De la Fuente, consolidado como uno de los líderes de la zaga del único equipo que no ha recibido ningún gol en el Mundial de 2026.

Cinco años después de su estreno, Portugal volvía a cruzarse en su camino con un billete para los cuartos de final en juego. Laporte cuajó una actuación sobresaliente en un triunfo en el que España volvió a dejar su portería a cero. El 'león de Agen' volvió a rugir en Dallas rumbo a cuartos de final, donde se enfrentará el próximo viernes a Bélgica.

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