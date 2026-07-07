La presidenta de Moldavia ratifica a Eugene Osmocescu como primer ministro interino tras la salida de Munteanu

La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, ha ratificado este martes a Eugene Osmocescu, hasta ahora vice primer ministro y ministro de Economía del país, como nuevo jefe interino de Gobierno hasta se elija a un candidato definitivo que sustituya a Alexandru Munteanu tras su dimisión.

Así lo ha confirmado la propia oficina presidencial, que ha emitido un decreto en el que ya figura Osmocescu como primer ministro moldavo, cargo que entrará este miércoles en vigor y se alargará hasta la formación de un nuevo gobierno, según informaciones del portal de noticias NewsMaker.

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Osmocescu ha dado las gracias a Sandu y ha afirmado que "acepta la responsabilidad" que acarrea el cargo. "Mi prioridad durante este periodo de tiempo será garantizar un trabajo ininterrumpido por parte del Gobierno y mantener la estabilidad institucional, además de impulsar soluciones necesarias a favor de los intereses de los ciudadanos de Moldavia", ha expresado. En este sentido, ha asegurado que seguirá "trabajando por el bien del país" y para "alcanzar los compromisos fijados".

Munteanu, por su parte, ha confirmado que "a partir de mañana y de acuerdo con el decreto presidencial, las funciones del primer ministro pasarán a Eugene Osmocescu". "Quiero darle las gracias por hacerse responsable y quiero desearle todo el éxito posible. Confío en que podrá garantizar la continuidad del trabajo que venía desempeñando el Gobierno", ha manifestado tras conocer la noticia.

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A principios de julio, el entonces primer ministro anunció dimisión argumentando que "no puede ejercer su mandato" en línea con sus "principios y creencias", después de asumir el cargo en noviembre de 2025 tras la victoria del proeuropeo Partido de Acción y Solidaridad (PAS) en las elecciones de septiembre de ese año.

"Creo que el deber ante la nación no está vinculado a una posición, sino al compromiso que mantenemos", recalcó entonces, apenas ocho meses de que su Gobierno tomara posesión tras recibir el respaldo del Parlamento, con la misión prioritaria de garantizar la adhesión del país a la Unión Europea de cara a 2028.

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