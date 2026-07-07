La cuarta edición del programa 'Cine Sénior' arranca este martes con 394 salas adheridas en toda España

La cuarta edición de 'Cine Sénior', programa con el que las personas de 65 años o más pueden acudir al cine todos los martes a un precio reducido de 2 euros, arranca este martes en cualquiera de los 394 espacios de exhibición de toda España que se han acogido a la medida impulsada por el Ministerio de Cultura.

Entre todos, suman más de 2.800 pantallas de proyección distribuidas por todo el territorio. Las entradas podrán adquirirse tanto en las taquillas de las salas de exhibición como por medios electrónicos. La continuidad del programa, que estará vigente durante doce meses por segundo año consecutivo, responde a los buenos resultados de las ediciones anteriores, según el Ministerio de Cultura, que destaca su determinación para dar apoyo a las salas de exhibición como eslabón clave en la cadena cinematográfica y vehículo de acceso a la diversidad cultural.

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De igual forma, 'Cine Sénior' tiene como objetivo proteger y respetar el derecho de las personas mayores a participar en el ámbito social y cultural, algo fundamental para un estilo de vida activo y saludable.

La dotación inicial destinada a financiar estas ayudas en 2026 asciende a 11,15 millones de euros, lo cual supone tres millones de euros adicionales a respecto del presupuesto inicial de la edición anterior que se han previsto ante el incremento de espectadores.

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El programa 'Cine Sénior' ha tenido una acogida positiva en todas las ediciones anteriores. Según los datos de la Federación de Cines de España (FECE), hasta el 31 de diciembre de 2025 acudieron a las salas de cine 1.559.438 espectadores, un dato similar al total que asistieron durante la campaña de 2024 (1.690.821). Se espera llegar a los 3 millones de espectadores con los datos de asistencia de enero a junio de 2026. Los datos provisionales de la tercera edición sitúan el cine español como el preferido para los usuarios de Cine Sénior.

Así, ocho de las diez películas más vistas fueron españolas, ocupando los tres primeros puestos. De esta manera, Cine Sénior refuerza no solo en salas y espectadores, sino también tiene impacto en productores, distribuidores y creadores españoles.