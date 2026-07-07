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Francia anuncia el envío de 44 toneladas de ayuda a Venezuela por los seísmos

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Las autoridades de Francia han anunciado este martes el envío de 44 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela para hacer frente a los estragos causados por los terremotos del pasado 24 de junio, que han dejado hasta la fecha más de 3.500 muertos en el país.

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, ha indicado en un comunicado que Francia "está actuando" yha explicado que tras el envío de 85 rescatistas, un buque de las Fuerzas Armadas "entregará hoy unas 44toneladas de ayuda procedentes desde Guadalupe y Martinica".

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha agradecido la ayuda internacional recibida tras los seísmos y ha declarado el estado de emergencia nacional. Además, la Guaira, la región más afectada, se encuentra bajo una declaración de "militarización" para facilitar las labores de búsqueda y rescate en una zona de desastre.

Trabajando entre los escombros de cientos de edificios se encuentran equipos de numerosos países a pesar de que ya han pasado doce días desde los terremotos y la esperanza de encontrar supervivientes va disminuyendo.

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