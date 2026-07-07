El primer ministro de Irlanda lamenta que la UE no haya presionado suficiente a Israel: "Tenemos que hacer más"

El primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, ha lamentado este martes que la Unión Europea no haya respondido con mayor contundencia a la ofensiva israelí en los territorios palestinos y ha reclamado a los Veintisiete que den un paso más para aumentar la presión sobre el Gobierno de Benjamin Netanyahu, al considerar injustificable la magnitud de la muerte, la destrucción y los desplazamientos.

"A muchos en Europa nos provoca una profunda y justificada tristeza e ira que Europa no haya hecho lo suficiente para presionar a Israel a la luz de sus escandalosas acciones. Entiendo y respeto que para muchos países el tema es muy complejo, que están en juego muchas conexiones y políticas desde hace mucho tiempo, pero está claro que tenemos que hacer más", ha subrayado.

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En su intervención ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), donde ha presentado las prioridades de la recién asumida presidencia del Consejo de la UE, el dirigente irlandés ha advertido de que la situación humanitaria en Gaza sigue siendo "muy grave" y de que el Gobierno israelí mantiene posturas "cada vez más extremas" mientras continúa deteriorándose la situación en Cisjordania.

"No hay valores democráticos o humanitarios suficientemente flexibles para justificar esa muerte, destrucción y desplazamiento a tal escala como estamos viendo", ha sostenido Martin, que ha defendido que la UE actúe en consonancia con los principios que dice defender.

Las declaraciones del primer ministro llegan en un momento en que varios Estados miembro reclaman endurecer la posición de la UE frente a Israel, aunque los Veintisiete mantienen profundas diferencias sobre el alcance de las medidas y siguen sin reunir el respaldo necesario para sacar adelante algunas de las iniciativas planteadas por Bruselas.

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Entre las opciones debatidas figura la suspensión de determinadas ventajas comerciales concedidas a Israel en el marco del Acuerdo de Asociación entre ambas partes, una medida para la que basta una mayoría cualificada de Estados miembro, frente a la suspensión íntegra del acuerdo, que requeriría unanimidad.

Durante su intervención, el primer ministro de Irlanda ha reiterado además el compromiso de su país con la solución de dos Estados y ha avanzado que la presidencia irlandesa impulsará un "compromiso diplomático activo" para favorecer una paz y una seguridad "duraderas" en Oriente Próximo.

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