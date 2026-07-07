Disney, Karl Urban ('The Boys') y Christopher Lambert, en la Comic-Con de Málaga, España

Madrid, 7 jul (EFE).- La segunda edición de San Diego Comic-Con de Málaga, evento que se celebrará en esa ciudad del sur de España del 1 al 4 de octubre, contará con Disney "como socio superimportante" y tendrá entre sus invitados a Karl Urban, protagonista de la serie de actualidad 'The Boys'.

Otro invitado será Christopher Lambert, recordado por su papel en la saga de 'Highlander', que arrancó en 1986.

Así se anunció este martes en Madrid, donde también se avanzaron muchos más invitados para la Comic-Con de Málaga, como el elenco de la película 'Starship Troopers' (1997), con Casper Van Dien, Denise Richards y Michael Ironside entre ellos, pero también Deborah Ann Woll, que participa en la reciente serie 'Daredevil'.

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A falta de conocer más nombres en las próximas semanas, uno de ellos "gigante", según anticipó el director de la cita, Fernando Piquer, estarán igualmente algunos de los artífices españoles de grandes obras en el cómic estadounidense, como Jorge Jiménez o Pepe Larraz, o el italiano David Messina.

Se añaden a los nombres ya conocidos del actor Elijah Wood, protagonista de la saga de 'The Lord of the Rings' o la actriz Mira Sorvino, así como el elenco de 'One Piece', el guionista Kevin Smith o el dibujante John Romita Jr.

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Ante las quejas del primer año por las colas y los problemas de movilidad en el 'Exhibitor Hall Town', en el interior del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) donde se desarrollaron las principales actividades de la primera Comic-Con malagueña en 2025, se ha informado de la ampliación del evento con un nuevo 'Exhibitor Hall Garden'.

Se trata de dos carpas climatizadas que suman más de 11.000 metros cuadrados hasta rondar los 90.000 metros de espacio total.

También se multiplica el espacio de 'Meet the Artists' para conocer a los artistas que pasarán por la feria y se añade un nuevo auditorio para 400 personas destinado a entrevistas y "momentos más íntimos con actores y talentos", complementando al grandioso 'Hall M' y sus 3.000 asientos, donde jugará un papel destacado Disney como "partner" de esta edición.

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Entre las novedades para mejorar la experiencia está también una nueva arboleda para el descanso de los visitantes y un nuevo portal interactivo que ayude a organizar la visita de acuerdo con los intereses particulares.

Se presentó, asimismo, uno de los dos carteles oficiales del evento, el que es obra de Helen Chen, una de las artistas que estará en la segunda edición y que recientemente participó en el equipo del fenómeno animado 'K-Pop Demon Hunters'.

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Y, sin descubrirlo aún, se ha desvelado que el segundo cartel ha sido diseñado por otra de las principales estrellas de la programación de 2026, el mítico John Romita Jr.

Por último, como "gesto de agradecimiento a todos los que confiaron a ciegas" en la segunda edición y el nuevo equipo directivo, todos aquellos que hasta ahora hayan comprado una entrada recibirán una lámina exclusiva y numerada de Jorge Jiménez y un crédito de 20 euros para gastar dentro del evento. EFE

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