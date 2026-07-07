CSIF exige medidas de prevención laboral ante enfermedades emergentes transmitidas por mosquitos y garrapatas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a las Consejerías de Sanidad la puesta en marcha de medidas de prevención laboral y formación de profesionales ante enfermedades emergentes transmitidas por mosquitos y garrapatas, que se han convertido en un "desafío creciente" para el Sistema Nacional de Salud (SNS).

El sindicato ha advertido de que el cambio climático, la expansión de especies invasoras y el incremento de las temperaturas están favoreciendo la presencia de vectores en nuevas zonas de España, aumentando el riesgo tanto para la población como para los trabajadores especialmente expuestos.

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Entre los colectivos que enfrentan mayor riesgo, CSIF se ha referido a agentes forestales, brigadas forestales, bomberos forestales, jardineros, personal de mantenimiento de carreteras y zonas verdes, trabajadores de limpieza viaria, personal de parques naturales, veterinarios, trabajadores de mataderos, inspectores de salud pública, profesionales del control de plagas, trabajadores de explotaciones agroforestales y otros profesionales que desarrollan su actividad al aire libre o en contacto con animales.

La organización ha señalado que cuando una picadura se produce durante la jornada laboral y deriva en lesión o enfermedad, se trata de un accidente de trabajo. Por ello, ha reclamado que las evaluaciones de riesgos laborales contemplen de forma expresa la exposición a vectores y agentes biológicos y que se desarrollen protocolos de actuación específicos en administraciones y empresas.

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En concreto, ha demandado a las Consejerías de Sanidad la aplicación real del Plan Nacional de Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores; la elaboración de planes autonómicos específicos; el refuerzo de la vigilancia epidemiológica y entomológica; y la formación obligatoria para profesionales sanitarios sobre enfermedades infecciosas emergentes y transmitidas por vectores.

Asimismo, ha pedido protocolos claros de detección, notificación, derivación y seguimiento; campañas informativas dirigidas a la ciudadanía; y refuerzo de las plantillas de Salud Pública, Medicina Preventiva, Microbiología y Vigilancia Epidemiológica para responder al incremento de estas enfermedades.

ES NECESARIO ACTUAR

CSIF ha subrayado que actuar es una necesidad ante los datos recientes relacionados con estos riesgos. Según ha detallado, la plataforma 'Mosquito Alert' ha detectado la presencia del mosquito tigre en 156 municipios españoles desde 2023, con más de 27.000 observaciones ciudadanas en los dos últimos años. También se ha registrado presencia del mosquito del Japón en municipios del norte de España.

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En cuanto a las garrapatas, la guía del Ministerio de Sanidad recoge que la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo ha producido en España 20 casos entre 2013 y 2025, con seis fallecidos, la mayoría vinculados a picaduras de garrapata. También señala la evolución ascendente de la fiebre botonosa mediterránea y el aumento de patologías como enfermedad de Lyme y Debonel/Tibola.

Además, en 2025 se notificaron en España 45 casos humanos autóctonos de fiebre del Nilo Occidental, con cinco muertes y una letalidad del 13 por ciento entre los casos sintomáticos, al tiempo que se notificaron 404 casos de dengue, todos importados, una enfermedad que en 2024 alcanzó 1.119 casos. La presencia del mosquito tigre en amplias zonas del país incrementa el riesgo de transmisión autóctona sí coinciden casos virémicos y vectores activos.

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'QUE NO TE PIQUE EL RIESGO'

CSIF ha impulsado la campaña de prevención 'Que no te pique el riesgo', con el objetivo de informar y proteger a los trabajadores frente a la exposición a vectores en el ámbito laboral. "No podemos esperar a que aumenten los brotes para actuar. La prevención siempre es más eficaz y menos costosa que responder a una emergencia sanitaria", ha subrayado.

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Para el sindicato, la experiencia de las últimas crisis sanitarias demuestra que la prevención, la anticipación y la formación son las herramientas más eficaces para proteger tanto a los profesionales como a la ciudadanía, por lo que ha reclamado a las administraciones que actúen antes de que estas enfermedades sigan aumentando y no únicamente cuando ya se han producido brotes o alertas epidemiológicas.