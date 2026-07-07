Andino Inversiones Global recibe 55,1 millones de Mobiliare a cambio de elevar al 50% su control en Oporsa

La firma española de infraestructuras Andino Inversiones Global (AIG) ha recibido 63 millones de dólares (55,1 millones de euros) de Mobiliare Real Estate Solutions Perú a cambio de que esta última pueda elevar al 50% su participación en Oporsa, filial especializada en activos portuarios y logísticos en el Callao (Perú).

La operación ha sido realizada a través de Andino Investment Holding, filial de Andino Global en Perú, y pretende reforzar la estrategia del grupo hispano-peruano de atraer capital y capacidades internacionales para acelerar el desarrollo de infraestructura logística en enclaves críticos para el comercio exterior.

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Mobiliare Real Estate Solutions Perú ya controlaba el 38% de Oporsa desde diciembre de 2025 y, ahora, ha sumado un 12% adicional del capital social hasta tener el citado 50% de la sociedad. En suma, Mobiliare administra una cartera de propiedades de más de 1.500 millones de dólares (x millones de euros) en toda Latinoamérica.

El acuerdo busca ejecutar proyectos inmobiliarios conjuntos y optimizar activos en un terreno de más de 50 hectáreas propiedad de Oporsa en el Callao. Dicha ubicación se encuentra en la confluencia del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y los puertos del Callao y Chancay, lo que permite una "conectividad trimodal" con potencial para atraer iniciativas logísticas, industriales y de servicios.

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"Esta asociación estratégica con Mobiliare es una muestra del éxito de nuestra hoja de ruta de sumar socios con capacidades complementarias y visión de largo plazo", ha afirmado el consejero delegado de AIG, Carlos Vargas.

"La consolidación de esta alianza en Oporsa nos permite acelerar el desarrollo de activos logísticos e industriales con estándares internacionales, creando valor sostenible para el entorno y para nuestros grupos de interés", ha añadido.