Al menos un muerto y 7 desaparecidos tras un alud en las obras de un túnel en la India

Nueva Delhi, 7 jul (EFE).- Al menos un trabajador murió, siete resultaron heridos y otros siete continúan desaparecidos este martes tras un deslizamiento de tierra provocado por las intensas lluvias monzónicas en las obras de un túnel en el estado de Kerala, en el sur de la India.

"Ahora hay siete personas en el hospital. Se ha informado de la muerte de una persona y otras siete están desaparecidas. Las fuerzas de Meenangadi, el cuerpo de bomberos y la Policía están llevando a cabo labores de rescate para encontrar a los desaparecidos", declaró el jefe de Gobierno de Kerala, V. D. Satheesan.

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El dirigente regional precisó que el alud sepultó los alojamientos temporales que utilizaban los obreros de la construcción del proyecto vial del túnel de Wayanad.

Si bien los trabajos ya se habían suspendido oficialmente debido al temporal, Satheesan denunció que, según información preliminar, el contratista del túnel no obedeció una orden previa de retirar toda la tierra acumulada en la zona de la obra.

El jefe de Gobierno añadió que su oficina y el centro de emergencias están supervisando todas las operaciones de rescate, las cuales se ven dificultadas por las adversas condiciones climáticas.

En su última actualización de emergencia, publicada en su página de Facebook, la Autoridad de Gestión de Desastres del Estado de Kerala (KSDMA) emitió un aviso a corto plazo pronosticando fuertes lluvias y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora durante las próximas tres horas en los distritos de Kozhikode, Wayanad, Kannur y Kasaragod.

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A pesar de ser vital para la economía, el monzón, el temporal que se extiende de junio a septiembre, causa graves estragos cada temporada. Provoca anualmente centenares de muertes y cuantiosos daños materiales a su paso especialmente por los estados montañosos del Himalaya, causando solo el año pasado más de 500 víctimas mortales. EFE