Mueren al menos 8 refugiados rohinyás por deslizamientos en un campamento de Bangladés

Daca, 6 jul (EFE).- Al menos 8 refugiados rohinyás murieron después de que las lluvias torrenciales provocaran varios deslizamientos de tierra en los campamentos de refugiados del distrito de Cox's Bazar, en el sureste de Bangladés, informaron las autoridades este lunes.

Según declaró a EFE el Comisionado de Ayuda y Repatriación de Refugiados de Bangladés, Mizanur Rahman, los desprendimientos ocurrieron el domingo por la noche y afectaron a varias zonas de los campamentos, donde viven unas 1,1 millones de personas según ACNUR.

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Las víctimas mortales se registraron en al menos tres lugares de Cox's Bazar, dividido en 33 campamentos de refugiados altamente congestionados.

"La mayoría de las víctimas son recién llegados que construyeron refugios en las laderas porque no encontraron otro espacio en los campamentos. Estábamos intentando reubicarlos fuera de las zonas vulnerables, pero no pudimos hacerlo en los últimos dos días debido a las lluvias persistentes", afirmó Rahman.

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Según agregó el responsable, entre las víctimas se encuentran cuatro miembros de una misma familia, quienes habían excavado en una ladera para construir su refugio.

Los incidentes en este asentamiento, el más grande del mundo según la ONU, son trágicamente comunes debido a las precarias condiciones de los refugios, construidos en su mayoría con bambú y lonas de plástico. Este enero, un incendio en el campamento dejó sin hogar a más de 2.000 personas.

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Bangladés acoge a huidos de Birmania (Myanmar) desde la ola de violencia de su Ejército en 2017, tras la que más de 700.000 personas escaparon para instalarse mayormente en los campamentos de la región costera de Cox's Bazar.

Pese a los esfuerzos de Daca por iniciar su repatriación hacia Birmania, y tras varios intentos fallidos, esta todavía no ha comenzado debido a la inestabilidad en el país vecino. EFE