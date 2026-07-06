Cerca de 4.500 hectáreas calcinadas, 10.000 evacuados y un bombero y un local críticos en Pirineos Orientales

El fuego ha quemado ya cerca de 4.500 hectáreas en el departamento francés de Pirineos Orientales a causa del incendio originado en Trévillach, el más grave de los que asola el sur de Francia, que ha dejado heridos críticos a un bombero y un residente, y llevado a las autoridades a evacuar a 10.000 personas.

"El incendio ha arrasado unas 4.500 hectáreas. Las condiciones meteorológicas siguen siendo desfavorables y requieren que se mantenga una importante movilización de los servicios de emergencia", ha informado la prefectura de Pirineos Orientales en un mensaje en redes en el que ha indicado que "la situación sigue evolucionando".

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En la misma publicación, la administración ha recordado que hasta 26 municipios han recibido un llamamiento a evacuar la zona, apuntando que los afectados están siendo acogidos en dos puntos de reunión, en Thuir y Canohès, "antes de ser derivadas a los centros de acogida abiertos en el departamento".

En concreto, los municipios en cuestión son: Caixas, Castelnou, Camélas, Llauro, St-Michel de Llotes, Corbère, Boule d'Amont, Casefabre, Boulternères, Corbère-les-Cabanes, Ille-sur-Têt, Rodès, Marcevols, Tarerach, Montalba-le-Château, Oms, Montauriol, Tordères, Taillet, Taulis, Prunet-et-Belpuig, St-Colombe-de-la-Commanderie, Joch, Rigarda, Calmeilles y Glorianes.

En total, las evacuaciones ordenadas en el departamento alcanzan las 10.000 personas, según han recogido medios franceses como las cadenas TF1 y BFMTV, a la que el prefecto de Pirineos Orientales, Pierre Regnault de la Mothe, ha declarado que un bombero y una residente "que ha sufrido quemaduras" han resultado heridos este domingo y que se encuentran en estado crítico.

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Al hilo de estas operaciones, la administración ha instado en redes a la población a que "no regresen a los pueblos evacuados, ni siquiera para recoger efectos personales o para ir al trabajo". "Es imprescindible", ha subrayado, "para que los servicios de emergencia puedan actuar en las mejores condiciones y garantizar la seguridad de todos".

"No utilicen las carreteras situadas en la zona afectada, ni siquiera para desplazarse a su lugar de trabajo", subraya la publicación, que pide que las vías permanezcan "totalmente libres para los vehículos de emergencia y los medios movilizados", ya que "las operaciones de extinción del incendio y de puesta en seguridad continúan".

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Por ello, el gobierno local ha solicitado a los trabajadores afectados "que informen a su empresa de que no pueden acudir a su lugar de trabajo debido a las medidas de seguridad vigentes", alegando que "cada desplazamiento que no sea imprescindible complica la labor de los servicios de emergencia y puede poner vidas en peligro". "Su presencia en estas zonas dificulta la labor de los bomberos que intervienen sobre el terreno", ha incidido.

A estos fuegos se suman también los registrados en otros puntos del sur de Francia y, especialmente, de la región de Occitania, donde se encuentra Pirineos Orientales. De hecho, en el contiguo departamento de Gard, las autoridades locales han cifrado en "más de 540" las hectáreas arrasadas por las llamas. Con todo, este incendio ha sido puesto bajo control, según ha indicado a BFMTV el comandante Nicolas Baro, bombero de la región.

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