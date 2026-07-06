Taiwán vigila la evolución del supertifón Bavi, una de las tormentas más intensas del año

Taipéi, 6 jul (EFE).- La Administración Meteorológica Central (CWA) de Taiwán indicó este lunes que, de mantenerse las previsiones actuales, podría emitir una alerta marítima el próximo 9 de julio ante el avance del supertifón Bavi, uno de los temporales más intensos de lo que va de 2026.

En una rueda de prensa recogida por la agencia de noticias CNA, el meteorólogo Chao Hung afirmó que, a las 08:00 horas (00:00 GMT) del lunes, el centro de la tormenta se encontraba a unos 2.680 kilómetros al sureste del cabo Eluanbi, en el extremo meridional de Taiwán, y que continuaba desplazándose hacia el noroeste.

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El experto afirmó que Bavi girará gradualmente hacia el norte el jueves y, aunque su trayectoria posterior continúa siendo incierta, dada su intensidad y amplio radio de influencia, es "seguro" que tendrá efectos sobre Taiwán.

"Según las previsiones actuales, la alerta marítima podría emitirse durante el día 9 y no se descarta que la alerta terrestre se emita a última hora del mismo día o durante el día 10", aseveró el meteorólogo, quien alertó asimismo de "lluvias torrenciales o de intensidad superior" en las zonas montañosas del norte de Taiwán a finales de esta semana.

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A las 08:00 de este lunes, Bavi presentaba vientos máximos sostenidos de 209 kilómetros por hora (km/h) cerca de su centro, con rachas de hasta 263 km/h, y un radio de 320 kilómetros, según la CWA, que lo clasifica como "tifón intenso", su categoría más alta.

El sistema se intensificó hasta un supertifón de categoría 5 y alcanzó su punto álgido a su paso por las Marianas del Norte, cerca de Guam, donde el Centro Conjunto de Alerta de Tifones (JTWC) de EE.UU. le atribuyó vientos máximos sostenidos de hasta unos 280 kilómetros por hora.

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Los tifones son fenómenos recurrentes en el sureste de China y Taiwán durante la temporada estival y otoñal, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones que, en ocasiones, provocan daños significativos e interrupciones en el transporte y las actividades económicas. EFE